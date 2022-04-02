З 24 лютого минув вже понад місяць. Відтоді українці кожен день виборюють перемогу. Про головні події 2 квітня читайте у матеріалі 24 каналу.

Попередній день Обмін полоненими та звільнення Бучі: основне за 37 день війни

06:36 Російські окупанти завдали ракетного удару по Полтаві та Кременчуку. За словами голови ОВА Дмитра Луніна, постраждали інфраструктурні об'єкти та житлові будинки. Інформації щодо постраждалих унаслідок удару поки що немає.

05:45 У Білому домі заявили, що США нададуть Україні обладнання для захисту від хімічних та біологічних атак.

04:38 Президентка Молдови Майя Санду заявила, що її країна не приєднається до санкцій проти Росії та збереже нейтралітет. Цю позицію політикиня пояснила тим, що через війну Молдова втратила доступ на ринки України, Білорусі та Росії. Крім того, Молдова енергетично залежна від країни-окупанта.

03:47 Майже по всій країні оголосили повітряну тривогу.

03:33 Президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському виданню Fox News. Глава держави підкреслив, що єдиний можливий результат війни з Росією для нашої держави – перемога. Зеленського спитали про обстріли Бєлгорода, у яких Росія звинувачує Україну, але політик заявив, що не може цього коментувати.

02:56 США скасували випробування міжконтинентальної балістичної ракети, щоб уникнути ядерної ескалації. причиною є погрози Росії щодо використання ядерної зброї.

02:03 У Держдепі розповіли деталі телефонної розмови Дмитра Кулеби з держсекретарем Ентоні Блінкеном, яка відбулася увечері 1 квітня. Зокрема Ентоні Блінкен запевнив, що США та союзники притягнуть до відповідальності усіх, хто вчиняє звірства в Україні.

01:44 Голова Криворізької ОВА Олександр Вілкул заявив, що на початку доби окупанти обстріляли Кривий Ріг з реактивних систем залпового вогню "Град". Однак Вілкул підкреслив, що окупаційних військ на території Криворізького району та Дніпропетровської області немає.

01:06 Володимир Зеленський опублікував нічне звернення до українців. Головні тези зі звернення глави держави:

1 квітня у Росії розпочався весняний призов і тамтешнє державне керівництво "невдало жартує" над молодими хлопцями, адже воно хоче відправити тих, кого призивають в армію, на війну проти України. Крім того, Росія проводить призов на території тимчасово окупованого Криму, що є порушенням міжнародного права та воєнним злочином;

Окупанти відступають на Півночі, але після себе залишають катастрофу – вони мінують усю територію. Крім того, ризики обстрілів залишаються. Ситуація на Сході вкрай складна. Президент наголосив, що попереду нас чекають складні битви;

Зеленський провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном та зустрівся у столиці з президенткою Європарламенту Робертою Мацолою;

Нічне звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

00:52 Зведення Генштабу: росіяни продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів, водночас вони відводять свої війська з району Чорнобиля. До Бєлгородської області прибув ешелон з технікою Західного військового округу Росії. Також окупанти перемістили окремі десантні підрозділи з Бєлгородської області у Піски на Харківщині – їх, ймовірно, хочуть використати на Донецькому напрямку. Під час відступу на півночі окупанти мінують місцевість та покинуту техніку.

00:36 До Запоріжжя прибули автобуси та приватні автомобілі з Мелітополя та з Бердянська з евакуйованими мирними мешканцями.

00:26 Глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю CNN заявив, що попри переговори з Росією, Захід повинен посилювати санкції проти країни-окупантки та продовжувати надавати зброю нашій державі.