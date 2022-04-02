С 24 февраля прошло уже больше месяца. С тех пор украинцы каждый день борются за победу. О главных событиях 2 апреля читайте в материале 24 канала.

Предыдущий день Обмен пленными и освобождение Бучи: основное за 37 день войны

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06:36 Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Полтаве и Кременчугу. По словам главы ОВА Дмитрия Лунина, пострадали инфраструктурные объекты и жилые дома. Информации о пострадавших в результате удара пока нет.

05:45 В Белом доме заявили, что США предоставят Украине оборудование для защиты от химических и биологических атак.

04:38 Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна не присоединится к санкциям против России и сохранит нейтралитет. Эту позицию политик объяснила тем, что из-за войны Молдова потеряла доступ на рынки Украины, Беларуси и России. Кроме того, Молдова энергетически зависима от страны-оккупанта.

03:47 Почти по всей стране объявили воздушную тревогу.

03:33 Президент Владимир Зеленский дал интервью американскому изданию Fox News. Глава государства подчеркнул, что единственный возможный исход войны с Россией для нашего государства – победа. Зеленского спросили об обстрелах Белгорода, в которых Россия обвиняет Украину, но политик заявил, что не может этого комментировать.

02:56 США отменили испытание межконтинентальной баллистической ракеты во избежание ядерной эскалации. Причиной являются угрозы России относительно использования ядерного оружия.

02:03 В Госдепе рассказали детали телефонного разговора Дмитрия Кулебы с госсекретарем Энтони Блинкеном, который состоялся вечером 1 апреля. В частности, Энтони Блинкен заверил, что США и союзники привлекут к ответственности всех, кто совершает зверства в Украине.

01:44 Глава Криворожской ОВА Александр Вилкул заявил, что в начале суток оккупанты обстреляли Кривой Рог из реактивных систем залпового огня "Град". Однако Вилкул подчеркнул, что оккупационных войск на территории Криворожского района и Днепропетровской области нет.

01:06 Владимир Зеленский опубликовал ночное обращение к украинцам. Главные тезисы из обращения главы государства:

1 апреля в России начался весенний призыв и тамошнее государственное руководство "неудачно шутит" над молодыми ребятами, ведь оно хочет отправить тех, кого призывают в армию, на войну против Украины. Кроме того, Россия проводит призыв на территории временно оккупированного Крыма, что является нарушением международного права и военным преступлением;

Оккупанты отступают на Севере, но после себя оставляют катастрофу – они минируют всю территорию. Кроме того, риски обстрелов остаются. Ситуация на Востоке очень сложная. Президент подчеркнул, что впереди нас ждут сложные сражения;

Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и встретился в столице с президентом Европарламента Робертой Мацолой;

Ночное обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

00:52 Генштаб: россияне продолжают наносить ракетные и авиационные удары, в то же время они отводят свои войска из района Чернобыля. В Белгородскую область прибыл эшелон с техникой Западного военного округа России. Также оккупанты переместили отдельные десантные подразделения из Белгородской области в Пески на Харьковщине – их, вероятно, хотят использовать на Донецком направлении. Во время отступления на севере оккупанты минируют местность и заброшенную технику.

00:36 В Запорожье прибыли автобусы и частные автомобили из Мелитополя и Бердянска с эвакуированными мирными жителями.

00:26 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN заявил, что, несмотря на переговоры с Россией, Запад должен усиливать санкции против страны-оккупанта и продолжать предоставлять оружие нашему государству.