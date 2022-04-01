Лише 31 березня російські війська покинули Гостомель. Після цього можна було побачити, що зробив "русский мир" з містом та аеродром.

До теми Росія зруйнувала оболонку, залізо, але не душу та свободу, – Зеленський про літак "Мрія"

На відео показали ангар, де стояла "Мрія"

Відео зняла з дрона українська компанія Babylon'13. У ролику, тривалістю 2 хвилини, видно, що аеродром перетворився на розруху та випалену землю. На кадрах – понищені літаки та автотранспорт, зірвані внаслідок вибухів дахи, на землі – численні сліди від бронетехніки.



Не можна без сліз дивитись і на сам Гостомель: навіть з висоти пташиного польоту видно, що місто зазнало великих руйнувань, зокрема, мовиться і про житловий сектор.

Дивіться відео з Гостомеля / Відео Babylon'13:

Зверніть увагу! Державне підприємство "Антонов" пропонує заснувати Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 "Мрія". Раніше заявляли, що на відновлення літака-гіганта необхідно багато часу та 3 мільярди доларів.