Глава государства подчеркнул, что российские изверги обстреливают маршруты эвакуации мирных людей. А при этом еще и лгут, будто это не они – впрочем, как всегда.
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Обращение Зеленского от 8 марта: гуманитарные коридоры будут работать
"Сегодня нам удалось организовать гуманитарный коридор из Сум в Полтаву, сотни людей спасены. Доставили и гуманитарный груз. Но это только процент от того, что нужно сделать, и чего ожидают наши люди, заблокированные украинцы", – рассказал глава государства.
Наши грузы готовы, наш транспорт готов, но изверги... Они не готовы. Они обстреливают маршруты эвакуации. Блокируют доставку необходимых продуктов и лекарств,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
И добавил: "Чего они хотят? Чтобы украинцы взяли из рук оккупантов все это. Это просто пытки – сознательные, системные, организованные их государством. Чужим для нас и безжалостным для всех, даже для его граждан".
Олешки, Мелитополь, Бердянск... Все города, где украинцы сопротивляются, знайте: мы с вами. Грузы все равно будут ехать, сколько бы раз их не останавливали пули. Гуманитарные коридоры будут работать. И только время отделяет вас от свободы. Недолгое время. Верьте в это!
– подытожил президент Украины.
Полное видео вечернего обращения Владимира Зеленского от 8 марта:
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