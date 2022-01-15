После извержения подводного вулкана цунами ударило по островам тихоокеанской страны Тонга. Метеорологи прогнозируют, что стихия дойдет и до берегов Японии.

Обратите внимание В Тихом океане произошло извержение подводного вулкана: цунами накрыло Тонга

Метеорологи предупредили всех жителей прибрежных районов

Самая большая угроза нависает над островами Амами. Однако метеорологи предупредили о возможном стихийном бедствии жителей всех районов, которые расположены на тихоокеанском побережье страны.

Цунами уже накрыло Тонга – страну, недалеко от которой произошло мощное извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. В сети публикуют жуткие кадры.

В сети также появилось видео извержения вулкана. Ранее публиковали лишь кадры извержения из космоса, как фиксировали спутники.

Что известно об извержении вулкана в Тихом океане