После извержения подводного вулкана цунами ударило по островам тихоокеанской страны Тонга. Метеорологи прогнозируют, что стихия дойдет и до берегов Японии.
Обратите внимание В Тихом океане произошло извержение подводного вулкана: цунами накрыло Тонга
Метеорологи предупредили всех жителей прибрежных районов
Самая большая угроза нависает над островами Амами. Однако метеорологи предупредили о возможном стихийном бедствии жителей всех районов, которые расположены на тихоокеанском побережье страны.
Цунами уже накрыло Тонга – страну, недалеко от которой произошло мощное извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. В сети публикуют жуткие кадры.
В сети также появилось видео извержения вулкана. Ранее публиковали лишь кадры извержения из космоса, как фиксировали спутники.
Что известно об извержении вулкана в Тихом океане
- Утром 15 января произошло мощное извержение подводного тихоокеанского вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в 65 километрах от островной страны Тонга.
- После извержения страну накрыло цунами.
- Извержение вулкана вызвало беспокойство у других стран тихоокеанского региона. В частности в Новой Зеландии. Тамошние военные заявили о готовности к возможной опасности, то есть цунами.
- Пока сообщения о стихийных бедствиях из других стран не поступали.