Після виверження підводного вулкану цунамі вдарило по островах тихоокеанської країни Тонга. Метеорологи прогнозують, що стихія дійде і до берегів Японії.

Зверніть увагу У Тихому океані сталося виверження підводного вулкана: цунамі накрило Тонга

Метеорологи попередили усіх мешканців прибережних районів

Найбільша загроза нависає над островами Амамі. Однак метеорологи попередили про можливе стихійне лихо мешканців усіх районів, які розсташовані на тихоокеанському узбережжі країни.

Цунамі уже накрило Тонга – країну, неподалік якої трапилося потужне виверження вулкану Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. У мережі публікують моторошні кадри.

У мережі також з'явилося відео виверження вулкану. Раніше публікували лише кадри виверження з космосу, як фіксували супутники.

Що відомо про виверження вулкану в Тихому океані