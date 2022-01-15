Підземні поштовхи зафіксували за 65 кілометрів від Тонга. Виверження було настільки потужним, що його помітили супутники з космосу.

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Виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай супроводжувалося ударними хвилями, що поширилися південною частиною Тихого океану. Попередження про загрозу цунамі було випущено в кількох країнах, у тому числі на Фіджі та Новій Зеландії.

Поштовхи відчувалися дуже сильно

Жителька Тонга Мере Тауфа розповіла, що виверження сталося, коли вона з рідними готувалася на вечерю. Її молодший брат вирішив, що поблизу вибухають бомби.

Моїм першим поривом було сховатися під столом, я схопила молодшу сестру і крикнула батькам та іншим, хто був у домі, щоб вони зробили те саме,

– сказала потерпіла.

За словами жінки, після цього у будинок ринула вода.

Виверження підводного вулкана помітили супутники: дивіться відео

Виверження вулкану спричинило цунамі: дивіться відео

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Момент виверження вулкану / Фото з твіттеру US StormWatch

Військові Нової Зеландії заявили, що стежать за ситуацією і залишаються в режимі очікування, готові надати допомогу в разі необхідності. Повідомлень про постраждалих чи збитки наразі не надходило.