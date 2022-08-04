Любопытно, что вулкан вывернулся на склоне горы Фаградальсфьядль. В прошлом году извержение на ней наблюдалось в течение шести месяцев, сообщают в Исландском метеорологическом управлении.

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Место извержения просят избегать

Местные власти призывают туристов и жителей не ходить по этому району. Призыв связан с ядовитыми газами, выделяемыми при извержении. В то же время, в заявлении Департамента гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями сообщают об отсутствии риска повреждения критически важной инфраструктуры.

Вблизи Рейкьявика начал извергаться вулкан: смотрите видео:

Самолетам над вулканом запретили пролетать

В районе также объявили "красный код". Он предусматривает запрещение полетов самолетов над местом извержения вулкана. Заметим, что вертолеты к подножию горы отправили. В них находятся эксперты, изучающие ситуацию.

Представитель Исландского метеорологического управления отметил, что уровень угрозы может быть изменен на "оранжевый". Для этого и проводят изучение ситуации на вулкане. Если она напоминает прошлогоднюю, то и опасность не столь высока, как могла быть.

Пока не было сбоев в полетах в Исландию, и коридоры международных полетов остаются открытыми,

– говорится в заявлении МИД Исландии.

Напомним, что остров Рейкьянес – вулканическая и сейсмически горячая точка. Само извержение произошло в 25 километрах от Рейкьявика и в 15 – от международного аэропорта страны.

Вулкан извергается всего в 15 километрах от международного аэропорта: смотрите видео

В марте 2021 г. в этом же районе уже образовывались трещины длиной от 500 до 750 метров. Сквозь них сочилась скамья. А именно извержение длилось до сентября и буквально притягивало к себе как горожан, так и туристов со всего мира.

Мощное извержение вулкана в Исландии произошло в 2010 году. Тогда, покрытый льдом Эйяфьятлайокютль, извергал лаву. В результате пришлось остановить почти 100 тысяч авиарейсов. Также сотни исландцев вынужденно покинули свои дома.

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