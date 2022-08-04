Цікаво, що вулкан вивергнувся на схилі гори Фаградальсф'ядль. Торік виверження на ній спостерігалося упродовж шести місяців, повідомляють в Ісландському метеорологічному управлінні.

Читайте також Коротке бабине літо і перший сніг у жовтні: якою погодою українців зустріне осінь

Місце виверження просять уникати

Місцева влада закликає туристів і мешканців не ходити цим районом. Заклик пов'язаний із отруйними газами, які виділяються під час виверження. Водночас в заяві Департаменту цивільного захисту та управління надзвичайними ситуаціями повідомляють про відсутність ризику пошкодження критично важливої інфраструктури.

Поблизу Рейк'явіка почав вивергатись вулкан: дивіться відео:

Літакам над вулканом заборонили пролітати

У районі також оголосили "червоний код". Він передбачає заборону польотів літаків над місцем виверження вулкана. Зауважимо, що гелікоптери до підніжжя гори відправили. У них перебувають експерти, які вивчають ситуацію.

Представник Ісландського метеорологічного управління зазначив, що рівень загрози можуть змінити на "помаранчевий". Задля цього й проводять вивчення ситуації на вулкані. Якщо вона нагадує торішню, то й небезпека не настільки висока, як могла б бути.

Наразі не було збоїв у польотах до Ісландії та Ісландії, і коридори міжнародних польотів залишаються відкритими,

– мовиться у заяві МЗС Ісландії.

Нагадаємо, що півострів Рейк'янес – вулканічна та сейсмічно гаряча точка. Саме виверження сталось за 25 кілометрів від Рейк'явіка та за 15 – від міжнародного аеропорту країни.

Вулкан вивергається усього за 15 кілометрів від міжнародного аеропорту: дивіться відео

У березні 2021 року в цьому ж районі вже утворювались тріщини довжиною від 500 до 750 метрів. Крізь них сочилась лава. А саме виверження тривало до вересня та буквально притягувало до себе як містян, так і туристів з усього світу.

Потужне виверження вулкана в Ісландії сталось у 2010 році. Тоді, вкритий льодом Ейяф'ятлайокютль, вивергав лаву. В результаті цього довелось зупинити майже 100 тисяч авіарейсів. Також сотні ісландців вимушено покинули свої домівки.

Варте уваги – на найвищій точці Святогірська ЗСУ встановили прапор України: дивіться відео