Правительство Японии создало кризисный штаб из-за извержением вулкана Онтаке. Оно началось в понедельник, 28 декабря, на острове Суваносе на юго-западе страны.

В недрах вулкана Онтаке происходят взрывы. Об этом сообщили на сайте Kyodo.

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Детали извержения

Из кратера вместе с клубами пепла выбрасываются раскаленные камни на расстояние до 1,3 километров. Из-за этого японское метеорологическое агентство повысило уровень предупреждения о вулканической активности на одну ступень – до 3 по 5-балльной шкале.

На вулкан запрещено подниматься

Местным жителям запрещено подниматься на вулкан. Недалеко от него на острове проживает 49 граждан Японии. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. С момента последнего извержения Онтаке прошло 11 лет.

Что известно о вулкане Онтаке?

Онтаке – вулкан в центральной части Японии. Расположен на острове Хонсю в префектуре Нагано, примерно в 200 километрах к западу от Токио. Второй по величине вулкан в Японии, высотой 3067 метров.

Извержение вулкана Онтаке: смотрите видео

Последние мощные извержения вулканов: кратко