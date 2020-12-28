Мощное извержение вулкана в Японии: из кратера выбрасываются раскаленные камни – видео
Правительство Японии создало кризисный штаб из-за извержением вулкана Онтаке. Оно началось в понедельник, 28 декабря, на острове Суваносе на юго-западе страны.
В недрах вулкана Онтаке происходят взрывы. Об этом сообщили на сайте Kyodo.
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Детали извержения
Из кратера вместе с клубами пепла выбрасываются раскаленные камни на расстояние до 1,3 километров. Из-за этого японское метеорологическое агентство повысило уровень предупреждения о вулканической активности на одну ступень – до 3 по 5-балльной шкале.
На вулкан запрещено подниматься
Местным жителям запрещено подниматься на вулкан. Недалеко от него на острове проживает 49 граждан Японии. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. С момента последнего извержения Онтаке прошло 11 лет.
Что известно о вулкане Онтаке?
Онтаке – вулкан в центральной части Японии. Расположен на острове Хонсю в префектуре Нагано, примерно в 200 километрах к западу от Токио. Второй по величине вулкан в Японии, высотой 3067 метров.
Извержение вулкана Онтаке: смотрите видео
Последние мощные извержения вулканов: кратко
- На Камчатке произошло извержение стратовулкана Ключевская Сопка. Поток лавы из его жерла уже спустился по южному склону вниз на 1,5 километра.
- На Сицилии 13 декабря произошло извержение самого высокого вулкана Европы – Этна. Он выбросил столб пепла высотой 5 километров.
- На Гавайях вечером 20 декабря началось извержение вулкана Килауэа, который является одним из самых крупных и активных на островах. Из-за этого уже объявили красный уровень угрозы.
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