Уряд Японії створив кризовий штаб через виверженням вулкана Онтаке. Він почався в понеділок, 28 грудня, на острові Суваносе на південному заході країни.

У надрах вулкана Онтаке відбуваються вибухи. Про це повідомили на сайті Kyodo.

Також читайте США – позаду: Китай може стати першою економікою світу вже в 2028 році

Деталі виверження

З кратера разом з клубами попелу викидаються розпечені камені на відстань до 1,3 кілометрів. Через це Японське метеорологічне агентство підвищило рівень попередження про вулканічну активність на один щабель – до 3 за 5-бальною шкалою.

На вулкан заборонено підніматися

Місцевим жителям заборонено підніматися на вулкан. Недалеко від нього на острові проживає 49 громадян Японії. Інформація про потерпілих або руйнування не надходила. З моменту останнього виверження Онтаке пройшло 11 років.

Що відомо про вулкан Онтаке? Онтаке — вулкан у центральній частині Японії. Розташований на острові Хонсю у префектурі Нагано, приблизно за 200 кілометрів на захід від Токіо. Другий за величиною вулкан у Японії, висотою 3067 метрів.

Виверження вулкану Онтаке: дивіться відео

Останні потужні виверження вулканів: коротко