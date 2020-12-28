Потужне виверження вулкану в Японії: з кратера викидається розпечене каміння – відео
Уряд Японії створив кризовий штаб через виверженням вулкана Онтаке. Він почався в понеділок, 28 грудня, на острові Суваносе на південному заході країни.
У надрах вулкана Онтаке відбуваються вибухи. Про це повідомили на сайті Kyodo.
Також читайте США – позаду: Китай може стати першою економікою світу вже в 2028 році
Деталі виверження
З кратера разом з клубами попелу викидаються розпечені камені на відстань до 1,3 кілометрів. Через це Японське метеорологічне агентство підвищило рівень попередження про вулканічну активність на один щабель – до 3 за 5-бальною шкалою.
На вулкан заборонено підніматися
Місцевим жителям заборонено підніматися на вулкан. Недалеко від нього на острові проживає 49 громадян Японії. Інформація про потерпілих або руйнування не надходила. З моменту останнього виверження Онтаке пройшло 11 років.
Що відомо про вулкан Онтаке?Онтаке — вулкан у центральній частині Японії. Розташований на острові Хонсю у префектурі Нагано, приблизно за 200 кілометрів на захід від Токіо. Другий за величиною вулкан у Японії, висотою 3067 метрів.
Виверження вулкану Онтаке: дивіться відео
Останні потужні виверження вулканів: коротко
- На Камчатці відбулось виверження стратовулкана Ключевська Сопка. Потік лави з його жерла вже спустився південним схилом вниз на 1,5 кілометра.
- На Сицилії 13 грудня сталося виверження найвищого вулкана Європи – Етна. Він викинув стовп попелу заввишки 5 кілометрів.
- На Гаваях ввечері 20 грудня розпочалося виверження вулкана Кілауеа, який є одним з найбільших і найактивніших на островах. Через це вже оголосили червоний рівень загрози.
Поділитися новиною