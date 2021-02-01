Этна, самый активный вулкан Европы, несколько раз извергался раскаленной лавой 30 января. В сеть попали впечатляющие кадры этого зрелища.

Источник: News Channel 8

Этна расположена на восточном побережье итальянской Сицилии, в столичном городе Катания. Активный вулкан является популярным туристическим направлением.

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Специалисты предполагали вулканическую активность, поэтому место было защищено должным образом. Жертв или пострадавших в результате извержения нет.

Извержение вулкана Этна: смотрите видео News Channel 8

Заметим, что Этна является самым высоким (3 350 метров) и самым активным вулканом в Европе. Его также считают вдвое мощнее Везувия.

Просыпается этот вулкан достаточно часто, жители Сицилии регулярно испытывают подземные толчки и страдают от последствий – дыма и пыли.

Активность Этны в январе 2021 года