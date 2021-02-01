Вулкан Этна вновь активизировался: ночные кадры извержения поразили сеть
Этна, самый активный вулкан Европы, несколько раз извергался раскаленной лавой 30 января. В сеть попали впечатляющие кадры этого зрелища.
Источник: News Channel 8
Этна расположена на восточном побережье итальянской Сицилии, в столичном городе Катания. Активный вулкан является популярным туристическим направлением.
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Специалисты предполагали вулканическую активность, поэтому место было защищено должным образом. Жертв или пострадавших в результате извержения нет.
Извержение вулкана Этна: смотрите видео News Channel 8
Заметим, что Этна является самым высоким (3 350 метров) и самым активным вулканом в Европе. Его также считают вдвое мощнее Везувия.
Просыпается этот вулкан достаточно часто, жители Сицилии регулярно испытывают подземные толчки и страдают от последствий – дыма и пыли.
Активность Этны в январе 2021 года
- Один из кратеров вулкана Этна начал извергать лаву еще в понедельник, 18 января. Из-за этого местные власти объявили предупреждение об опасности.
- Несколькими днями позже в сеть попали зрелищные кадры этого действа. Раскаленный вулкан особенно поражает своим видом ночью.
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