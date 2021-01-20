В Италии проснулся вулкан Этна: власти уже объявили предупреждение – фото, видео
В Италии один из кратеров вулкана Этна начал извергать потоки лавы. В то же время его активность продолжает расти.
Кратер расположен на юго-восточном склоне Этны. Об этом сообщает Volcano Discovery.
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По их данным, потоки лавы сопровождались выбросами пепла и дыма, толчками почвы и инфразвуковым тремором.
Сейчас вулкан демонстрирует интенсивные и почти постоянные стромболианские взрывы,
– говорится в сообщении.
Извержение вулкана / Фото Associated Press
Этна / Фото Volcano Discovery
Стоит заметить, что такой тип извержения связан с вязкой основной лавой. Из-за этого образуются короткие, но мощные потоки.
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В Италии из-за извержения местные власти уже объявили предупреждение. В то же время спасатели призывают людей не выходить на улицы и не дышать опасными выбросами.
Активность вулкана Этна: смотрите видео
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