В Италии один из кратеров вулкана Этна начал извергать потоки лавы. В то же время его активность продолжает расти.

Кратер расположен на юго-восточном склоне Этны. Об этом сообщает Volcano Discovery.

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По их данным, потоки лавы сопровождались выбросами пепла и дыма, толчками почвы и инфразвуковым тремором.

Сейчас вулкан демонстрирует интенсивные и почти постоянные стромболианские взрывы,

– говорится в сообщении.



Извержение вулкана / Фото Associated Press



Этна / Фото Volcano Discovery

Стоит заметить, что такой тип извержения связан с вязкой основной лавой. Из-за этого образуются короткие, но мощные потоки.

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В Италии из-за извержения местные власти уже объявили предупреждение. В то же время спасатели призывают людей не выходить на улицы и не дышать опасными выбросами.

Справка. Этна – самый активный вулкан в Европе, расположенный на восточном побережье Сицилии. Его высота постоянно меняется из-за извержения и выбросов. Согласно различным данным, она составляет от 3326 до 3350 метров.

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