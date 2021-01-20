В Італії один з кратерів вулкана Етна почав вивергати потоки лави. Водночас його активність продовжує зростати.

Кратер розташований на південно-східному схилі Етни. Про це повідомляє Volcano Discovery.

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За їхніми даними, потоки лави супроводжувалися викидами попелу й диму, поштовхами ґрунту та інфразвуковим тремором.

Зараз вулкан демонструє інтенсивні й майже постійні стромболіанські вибухи,

– мовиться у повідомленні.



Виверження вулкана / Фото Associated Press



Етна / Фото Volcano Discovery

Варто зауважити, що такий тип виверження пов'язаний з в'язкою основною лавою. Через це утворюються короткі, але потужні потоки.

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В Італії через виверження місцева влада вже оголосила попередження. Водночас рятувальники закликають людей не виходити на вулиці та не дихати небезпечними викидами.

Довідка. Етна – найактивніший вулкан у Європі, який розташований на східному узбережжі Сицилії. Його висота постійно змінюється через виверження та викиди. Згідно з різними даними, вона становить від 3 326 до 3 350 метрів.

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