В Італії прокинувся вулкан Етна: влада вже оголосила попередження – фото, відео
В Італії один з кратерів вулкана Етна почав вивергати потоки лави. Водночас його активність продовжує зростати.
Кратер розташований на південно-східному схилі Етни. Про це повідомляє Volcano Discovery.
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За їхніми даними, потоки лави супроводжувалися викидами попелу й диму, поштовхами ґрунту та інфразвуковим тремором.
Зараз вулкан демонструє інтенсивні й майже постійні стромболіанські вибухи,
– мовиться у повідомленні.
Виверження вулкана / Фото Associated Press
Етна / Фото Volcano Discovery
Варто зауважити, що такий тип виверження пов'язаний з в'язкою основною лавою. Через це утворюються короткі, але потужні потоки.
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В Італії через виверження місцева влада вже оголосила попередження. Водночас рятувальники закликають людей не виходити на вулиці та не дихати небезпечними викидами.
Активність вулкана Етна: дивіться відео
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