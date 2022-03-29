В основном составе – 7 человек, но всего 9.

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Полный состав делегации

Министр обороны Алексей Резников,

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк,

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,

Нардеп Андрей Костин,

Народный депутат, сопредседатель МФО "Крымская платформа" в парламенте Рустем Умеров,

Заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий,

Заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко.

Не в основном составе уехали экс-замминистра иностранных дел Александр Чалый генерал Александр Кириленко.

Ситуация на переговорах в Стамбуле: детали от корреспондентки: