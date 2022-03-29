В основному складі – 7 людей, але загалом є 9.

Важливо Переговори України та Росії у Стамбулі стартували

Повний склад делегації

  1. Міністр оборони Олексій Резніков,
  2. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк,
  3. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія,
  4. Нардеп Андрій Костін,
  5. Народний депутат, співголова МФО "Кримська платформа" у парламенті Рустем Умеров,
  6. Заступник міністра закордонних справ Микола Точицький,
  7. Заступник глави ОПУ Кирило Тимошенко,

Не в основному складі поїхали ексзаступник міністра закордонних справ Олександр Чалий генерал Олександр Кириленко.

До теми – Ситуація на переговорах у Стамбулі: деталі від кореспондентки: