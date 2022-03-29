В основному складі – 7 людей, але загалом є 9.

Важливо Переговори України та Росії у Стамбулі стартували

Повний склад делегації

Міністр оборони Олексій Резніков, Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, Нардеп Андрій Костін, Народний депутат, співголова МФО "Кримська платформа" у парламенті Рустем Умеров, Заступник міністра закордонних справ Микола Точицький, Заступник глави ОПУ Кирило Тимошенко,

Не в основному складі поїхали ексзаступник міністра закордонних справ Олександр Чалий генерал Олександр Кириленко.

До теми – Ситуація на переговорах у Стамбулі: деталі від кореспондентки: