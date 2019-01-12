Известна сумма, которую выделит правительство на ремонт дорог

В 2019 году на восстановление местных дорог Кабинет министров Украины планирует выделить 14,7 миллиарда гривен.

Об этом написал в Twitter премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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В 2018 году на ремонт местных дорог выделили 11,5 миллиарда гривен. "Укравтодор" назвал такую ​​сумму рекордной для Украины. Но в этом году правительство превзошло ожидания "Укравтодора", и дало на 3 миллиарда гривен больше.

В том году больше всего средств получил Киев (1,15 миллиарда гривен). Для Харьковской, Винницкой и Житомирской областей выделили более 600 миллионов гривен, а для Полтавской, Донецкой, Днепропетровской и Киевской – более 500.

У 2019 році на відновлення місцевих доріг Уряд виділяє 14,7 млрд грн. Це на 3 млрд більше, ніж минулого року. Українці мають їздити гарними дорогами не тільки між великими містами, а й у невеликих селищах.#УрядГройсмана #РемонтДоріг #Укравтодор pic.twitter.com/AbN72T5P9Z — Volodymyr Groysman (@VGroysman) January 12, 2019

К слову, в сентябре 2018 года руководство "Укравтодора" уличили в присвоении государственных денег. Так, в СБУ установили, что в результате "помощи" чиновника предприниматели в течение 2017-2018 лет победили на открытых торгах на общую сумму более 30 млн гривен.