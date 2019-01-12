21:14
12 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Артиллерист Путин. Владирим Бессмертный
      Вєсті Кремля
      19:32, сегодня
      Вести.UA. Жир: Сюрприз под елку. Религиозная ответочка Ляшко
      Вєсті.UA
      18:47, сегодня
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС

      Известна сумма, которую выделит правительство на ремонт дорог

      64 Читати новину українською
      В 2019 году на ремонт местных дорог правительство выделит 14,7 миллиарда гривен
      В 2019 году на ремонт местных дорог правительство выделит 14,7 миллиарда гривен / 24 канал

      В 2019 году на восстановление местных дорог Кабинет министров Украины планирует выделить 14,7 миллиарда гривен.

      Об этом написал в Twitter премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

      Читайте также: Сколько денег нужно, чтобы отремонтировать все дороги и мосты в Украине: сумма впечатляет

      В 2018 году на ремонт местных дорог выделили 11,5 миллиарда гривен. "Укравтодор" назвал такую ​​сумму рекордной для Украины. Но в этом году правительство превзошло ожидания "Укравтодора", и дало на 3 миллиарда гривен больше.

      В том году больше всего средств получил Киев (1,15 миллиарда гривен). Для Харьковской, Винницкой и Житомирской областей выделили более 600 миллионов гривен, а для Полтавской, Донецкой, Днепропетровской и Киевской – более 500.

      К слову, в сентябре 2018 года руководство "Укравтодора" уличили в присвоении государственных денег. Так, в СБУ установили, что в результате "помощи" чиновника предприниматели в течение 2017-2018 лет победили на открытых торгах на общую сумму более 30 млн гривен.

      Теги: Новости Украины Укравтодор Владимир Гройсман Дороги Ремонт Деньги
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Красивые поздравления на Старый Новый год в прозе и стихах
      сегодня , 19:24 Красивые поздравления на Старый Новый год в прозе и стихах
      4896
      Накануне Brexit: как британцы гоняются по паспортам ЕС
      сегодня , 19:00 Накануне Brexit: как британцы гоняются по паспортам ЕС
      Борис Немировський 124
      Российские заводы выживают или доживают без украинских двигателей
      сегодня , 17:02 Российские заводы выживают или доживают без украинских двигателей
      Злой Одессит 1921
      За що насправді сплачують податки заробітчани, студенти та пенсіонери
      сегодня , 17:00 За що насправді сплачують податки заробітчани, студенти та пенсіонери
      Віталій Шабунін 191
      6 текстов щедривок для детей на украинском языке
      сегодня , 16:07 6 текстов щедривок для детей на украинском языке
      51010
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Матиос: Виталий Кличко - добро, которое должно быть с кулаками
       4 августа 2012 , 19:21 23
      Нацотбор на Евровидение-2018: Бабкина обвинили в еще одном плагиате
       12 февраля 2018 , 01:01
      Автобаза президента купила два новых Mercedes-Benz S-класса
       26 октября 2018 , 18:00
      Главные новости футбола 9 декабря: Динамо завершило 2018 год на 2 месте в УПЛ, Ривер Плейт выиграл Копа Либертадорес
       10 декабря 2018 , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук