Відома сума, яку виділить уряд на ремонт доріг

У 2019-му році на відновлення місцевих доріг Кабінет міністрів України планує виділити 14,7 мільярда гривень.

Про це написав у Twitter прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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У 2018-му році на ремонт місцевих доріг виділили 11,5 мільярда гривень."Укравтодор" назвав таку суму рекордною для України. Але цьогоріч уряд перевершив сподівання "Укравтодору", і дав на 3 мільярди гривень більше.

Того року найбільше коштів отримав Київ (1,15 мільярда гривень). Для Харківської, Вінницької і Житомирської областей виділили понад 600 мільйонів гривень, а для Полтавської, Донецької, Дніпропетровської і Київської – понад 500.

У 2019 році на відновлення місцевих доріг Уряд виділяє 14,7 млрд грн. Це на 3 млрд більше, ніж минулого року. Українці мають їздити гарними дорогами не тільки між великими містами, а й у невеликих селищах.#УрядГройсмана #РемонтДоріг #Укравтодор pic.twitter.com/AbN72T5P9Z — Volodymyr Groysman (@VGroysman) January 12, 2019

До слова, у вересні 2018 року керівництво "Укравтодору" викрили на привласненні державних грошей. Так, у СБУ встановили, що внаслідок "допомоги" чиновника підприємці протягом 2017-2018 років перемогли на відкритих торгах на загальну суму понад 30 мільйонів гривень.