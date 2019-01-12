19:46
12 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін та яйця. Шпигун-артилерист
      Вєсті Кремля
      19:25, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Сюрприз під ялинку. Релігійна отвєточка Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, сьогодні
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      Відома сума, яку виділить уряд на ремонт доріг

      46 Читать новость на русском
      У 2019-му на ремонт місцевих доріг уряд виділить 14,7 мільярда гривень
      У 2019-му на ремонт місцевих доріг уряд виділить 14,7 мільярда гривень / 24 канал

      У 2019-му році на відновлення місцевих доріг Кабінет міністрів України планує виділити 14,7 мільярда гривень.

      Про це написав у Twitter прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. 

      Читайте також: Скільки грошей треба, щоб відремонтувати всі дороги та мости в Україні: сума вражає

      У 2018-му році на ремонт місцевих доріг виділили 11,5 мільярда гривень."Укравтодор" назвав таку суму рекордною для України. Але цьогоріч уряд перевершив сподівання "Укравтодору", і дав на 3 мільярди гривень більше. 

      Того року найбільше коштів отримав Київ (1,15 мільярда гривень). Для Харківської, Вінницької і Житомирської областей виділили понад 600 мільйонів гривень, а для Полтавської, Донецької, Дніпропетровської і Київської – понад 500. 

      До слова, у вересні 2018 року керівництво "Укравтодору" викрили на привласненні державних грошей. Так, у СБУ встановили, що внаслідок "допомоги" чиновника підприємці протягом 2017-2018 років перемогли на відкритих торгах на загальну суму понад 30 мільйонів гривень.

      Теги: Новини України Укравтодор Володимир Гройсман Дороги Ремонт Гроші
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Аксьонов пообіцяв Криму швидкий перехід на рублі
       11 березня 2014 , 08:10
      Перша громада УПЦ МП на Миколаївщині перейшла до Православної церкви України
       11 січня , 19:42
      Хоффенхайм – Шахтар та інші матчі 1-го туру ЛЧ: де рахунок не по грі, якщо аналізувати очікувані голи xG
       20 вересня 2018 , 20:21
      Шахтар та Динамо сьогодні дізнаються суперників у плей-офф Ліги Європи
       17 грудня 2018 , 09:40
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук