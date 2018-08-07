Известна зарплата Гройсмана за июль

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман получил более 37 тысяч заработной платы за июль. Однако после оплаты налогов, реальная сумма, которую получил глава Кабмина, составляет почти 30 тысяч.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос "Украинских Новостей".

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В частности, сумма средств, которая была начислена Гройсману в июле, составляет 37 125 гривен. Из них должностной оклад – 17 273 гривны, надбавка за выслугу лет – 6218 гривен, надбавка за интенсивность труда – 7773 гривны, командировочные – 5394 гривны, индексация – 468 гривен.



В то же время, сумма удержанных налогов составляет 7239 гривен, из них налог с доходов физических лиц – 6683 гривен, а военный сбор – 557 гривен.



То есть, фактическая сумма, полученная Гройсманом в июле, составляет 29 886 гривен.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в Украине по итогам 2018 года, размер средней заработной платы может вырасти до 10 тысяч гривен.