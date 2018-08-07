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Відома зарплата Гройсмана за липень

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Гройсман отримав у липні 37 тисяч зарплати
Гройсман отримав у липні 37 тисяч зарплати / Фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман отримав понад 37 тисяч заробітної плати за липень. Проте після оплати податків, реальна сума, яку отримав глава Кабміну становить майже 30 тисяч.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит "Українських Новин".

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Зокрема, сума коштів, яка була нарахована Гройсману в липні, становить 37 125 гривень. З них посадовий оклад – 17 273 гривні, надбавка за вислугу років – 6 218 гривень, надбавка за інтенсивність праці – 7 773 гривні, на відрядження – 5 394 гривні, індексація – 468 гривень.

Водночас, сума утриманих податків становить 7 239 гривень, з них податок із доходів фізичних осіб – 6 683 гривень, а військовий збір – 557 гривень.

Тобто, фактична сума, одержана Гройсманом у липні, становить 29 886 гривень.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в Україні, за підсумками 2018 року, розмір середньої заробітної плати може зрости до 10 тисяч гривень.

Теги: Новини України Володимир Гройсман Новини політики Гроші
Джерело: 24 Канал
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