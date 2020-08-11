Работа во время каникул: вероятная дата внеочередного заседания Верховной Рады
Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание 25 августа. Нардепы вернутся к работе по инициативе президента Зеленского.
Нардепы будут голосовать за законопроект президента
Главный вопрос, которым займутся парламентарии, – законопроект об увеличении минимальной зарплаты. Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии Интерфакс-Украина.
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Мы уже предупредили народных депутатов, что 25 августа может состояться внеочередная сессия парламента по основным вопросам – голосование за законопроект, который позволит увеличить минимальную зарплату до 5 тысяч гривен с 1 сентября,
– отметила Кравчук.
Законопроект надо принять еще в августе, чтобы закон вовремя вступил в действие.
Подробно Зеленский внес в Раду законопроект об увеличении минимальной зарплаты в сентябре
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