Верховна Рада може зібратись на позачергове засідання 25 серпня. Нардепи повернуться до роботи з ініціативи президента Зеленського.

Нардепи голосуватимуть за законопроєкт президента

Головне питання, яким займуться парламентарі, – законопроєкт про збільшення мінімальної зарплати. Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в коментарі Інтерфакс-Україна.

Читайте також По два голосування за місяць: хто був найбільшим прогульником у липні

Ми вже попередили народних депутатів, що 25 серпня може відбутись позачергова сесія парламенту з основним питанням – голосування за законопроєкт, який дозволить збільшити мінімальну зарплату до 5 тисяч гривень з 1 вересня,

– зазначила Кравчук.

Законопроєкт треба ухвалити ще в серпні, аби закон вчасно вступив у дію.

Зазначимо, що законопроєкт про зміни до бюджету президент Зеленський вніс до парламенту 6 серпня. Документ передбачає збільшення мінімальної зарплати для українців вже у вересні.

Детально Зеленський вніс в Раду законопроєкт про збільшення мінімальної зарплати у вересні



Як змінюватиметься мінімальна зарплата у 2020 – 2023 роках / Інфографіка 24 каналу