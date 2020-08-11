Робота під час канікул: ймовірна дата позачергового засідання Верховної Ради
Верховна Рада може зібратись на позачергове засідання 25 серпня. Нардепи повернуться до роботи з ініціативи президента Зеленського.
Нардепи голосуватимуть за законопроєкт президента
Головне питання, яким займуться парламентарі, – законопроєкт про збільшення мінімальної зарплати. Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в коментарі Інтерфакс-Україна.
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Ми вже попередили народних депутатів, що 25 серпня може відбутись позачергова сесія парламенту з основним питанням – голосування за законопроєкт, який дозволить збільшити мінімальну зарплату до 5 тисяч гривень з 1 вересня,
– зазначила Кравчук.
Законопроєкт треба ухвалити ще в серпні, аби закон вчасно вступив у дію.
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