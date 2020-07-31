По два голосування за місяць: хто був найбільшим прогульником у липні
Депутати проросійської політсили "Опозиційна платформа – За життя" в липні відзначилися як найбільші прогульники роботи у Верховній Раді. Окремі депутати за цілий місяць роботи взяли участь лише у двох голосуваннях.
Участь депутатів парламентських фракцій і груп в голосуваннях Верховної Ради в липні 2020 року проаналізував Комітет виборців України.
Цікаво Перший рік роботи Ради: хто з депутатів найчастіше голосував "проти фракції"
Депутати яких фракцій найчастіше прогулювали засідання:
- "Слуга народу" – 73% відвідувань;
- "Європейська солідарність" – 72%;
- "Довіра" – 72%;
- "Батьківщина" – 66%;
- "Голос" – 63%;
- "За майбутнє" – 59%;
- "Опозиційна платформа – За життя" – 57%.
Які депутати пропустили найбільше голосувань:
- Сергій Ларін (ОПЗЖ) – 0,32% голосувань;
- Тарас Козак (ОПЗЖ) – 0,32%;
- Вадим Рабінович (ОПЗЖ) – 1%;
- Вадим Столар (ОПЗЖ) – 1%;
- Юрій Бойко (ОПЗЖ) – 3%;
- Сергій Льовочкін (ОПЗЖ) – 4%;
- Юлія Льовочкіна (ОПЗЖ) – 5%;
- Олександр Дубінський ("Слуга народу") – 5%;
- Олександр Фельдман (ОПЗЖ) – 8%;
- Ігор Абрамович (ОПЗЖ) – 9%.
До слова, у липні був лише один депутат, який взяв участь у всіх 100% голосуваннях. Це Олександр Бакумов зі "Слуги народу".