Депутати проросійської політсили "Опозиційна платформа – За життя" в липні відзначилися як найбільші прогульники роботи у Верховній Раді. Окремі депутати за цілий місяць роботи взяли участь лише у двох голосуваннях.

Участь депутатів парламентських фракцій і груп в голосуваннях Верховної Ради в липні 2020 року проаналізував Комітет виборців України. Цікаво Перший рік роботи Ради: хто з депутатів найчастіше голосував "проти фракції" Депутати яких фракцій найчастіше прогулювали засідання: "Слуга народу" – 73% відвідувань;

"Європейська солідарність" – 72%;

"Довіра" – 72%;

"Батьківщина" – 66%;

"Голос" – 63%;

"За майбутнє" – 59%;

"Опозиційна платформа – За життя" – 57%. Які депутати пропустили найбільше голосувань: Сергій Ларін (ОПЗЖ) – 0,32% голосувань;

Тарас Козак (ОПЗЖ) – 0,32%;

Вадим Рабінович (ОПЗЖ) – 1%;

Вадим Столар (ОПЗЖ) – 1%;

Юрій Бойко (ОПЗЖ) – 3%;

Сергій Льовочкін (ОПЗЖ) – 4%;

Юлія Льовочкіна (ОПЗЖ) – 5%;

Олександр Дубінський ("Слуга народу") – 5%;

Олександр Фельдман (ОПЗЖ) – 8%;

Ігор Абрамович (ОПЗЖ) – 9%. До слова, у липні був лише один депутат, який взяв участь у всіх 100% голосуваннях. Це Олександр Бакумов зі "Слуги народу".