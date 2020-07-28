За перший рік роботи Верховної Ради одразу четверо депутатів голосували не так, як це робила їхня фракція. Лідером за цим показником є "слуга народу" Олександр Дубінський. Також у першій трійці депутат ОПЗЖ Ігор Абрамович і лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко.

Дослідження того, які депутати найчастіше голосували врозріз з власною фракцією, провела громадянська мережа "ОПОРА".

До слова Хто з нардепів найбільші прогульники та балакуни: дослідження

Які депутати найчастіше голосували "проти фракції":

Олександр Дубінський ("Слуга народу") – 76,8% голосувань;

Ігор Абрамович ("Опозиційна платформа – За життя") – 65,7%;

Петро Порошенко (Європейська солідарність") – 61,8%;

Ігор Палиця ("За майбутнє") – 50,4%;

Олег Кулініч ("Довіра") – 42%;

Ярослав Рущишин ("Голос") – 33,7%;

Сергій Тарута ("Батьківщина") – 28,2%.

Тут цікаві два моменти. По-перше, Олександр Дубінський голосував разом зі своєю фракцією у менш ніж кожному четвертому голосуванні. Це можна пояснити "різношерстістю" фракції. Зокрема Дубінського пов'язують з так званою групою Ігоря Коломойського.

Крім того, схоже, що найбільш "одностайною" у Верховній Раді є фракція "Батьківщини". Її депутати найчастіше голосують однаково, а відносний лідер Сергій Тарута лише у 28% випадків голосував проти фракції.

Також слід зазначити, що Олександр Дубінський і Петро Порошенко, крім голосувань проти фракції, за рік своєї роботи також потрапили й у рейтинг найбільших прогульників.



Хто з депутатів найчастіше голосує "проти фракції" / інфографіка ОПОРА