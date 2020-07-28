За первый год работы Верховной Рады сразу четверо депутатов голосовали не так, как это делала их фракция. Лидером по этому показателю является "слуга народа" Александр Дубинский. Также в первой тройке депутат ОПЗЖ Игорь Абрамович и лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко.

Исследование того, какие депутаты чаще всего голосовали вразрез с собственной фракцией, провела гражданская сеть "ОПОРА".

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Какие депутаты чаще всего голосовали "против фракции":

Александр Дубинский ("Слуга народа") – 76,8% голосований;

Игорь Абрамович ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 65,7%;

Петр Порошенко ("Европейская солидарность") – 61,8%;

Игорь Палица ("За будущее") – 50,4%;

Олег Кулинич ("Доверие") – 42%;

Ярослав Рущишин ("Голос") – 33,7%;

Сергей Тарута ("Батькивщина") – 28,2%.

Здесь интересны два момента. Во-первых, Александр Дубинский голосовал вместе со своей фракцией в менее чем каждом четвертом голосовании. Это можно объяснить "разношерстностью" фракции. В частности Дубинского связывают с так называемой группой Игоря Коломойского.

Кроме того, похоже, что наиболее "единодушной" в Верховной Раде является фракция "Батькивщины". Ее депутаты чаще всего голосуют одинаково, а относительный лидер Сергей Тарута только в 28% случаев голосовал против фракции.

Также следует отметить, что Александр Дубинский и Петр Порошенко, кроме голосований против фракции, за год своей работы также попали и в рейтинг крупнейших прогульщиков.



Кто из депутатов чаще всего голосует "против фракции" / инфографика ОПОРА