Первый год работы Рады: кто из депутатов чаще всего голосовал "против фракции"
За первый год работы Верховной Рады сразу четверо депутатов голосовали не так, как это делала их фракция. Лидером по этому показателю является "слуга народа" Александр Дубинский. Также в первой тройке депутат ОПЗЖ Игорь Абрамович и лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко.
Исследование того, какие депутаты чаще всего голосовали вразрез с собственной фракцией, провела гражданская сеть "ОПОРА".
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Какие депутаты чаще всего голосовали "против фракции":
- Александр Дубинский ("Слуга народа") – 76,8% голосований;
- Игорь Абрамович ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 65,7%;
- Петр Порошенко ("Европейская солидарность") – 61,8%;
- Игорь Палица ("За будущее") – 50,4%;
- Олег Кулинич ("Доверие") – 42%;
- Ярослав Рущишин ("Голос") – 33,7%;
- Сергей Тарута ("Батькивщина") – 28,2%.
Здесь интересны два момента. Во-первых, Александр Дубинский голосовал вместе со своей фракцией в менее чем каждом четвертом голосовании. Это можно объяснить "разношерстностью" фракции. В частности Дубинского связывают с так называемой группой Игоря Коломойского.
Кроме того, похоже, что наиболее "единодушной" в Верховной Раде является фракция "Батькивщины". Ее депутаты чаще всего голосуют одинаково, а относительный лидер Сергей Тарута только в 28% случаев голосовал против фракции.
Также следует отметить, что Александр Дубинский и Петр Порошенко, кроме голосований против фракции, за год своей работы также попали и в рейтинг крупнейших прогульщиков.
Кто из депутатов чаще всего голосует "против фракции" / инфографика ОПОРА