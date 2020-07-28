Кто из нардепов самые большие прогульщики и говоруны: исследование
За год работы Верховной Рады ІХ созыва лишь 6 нардепов пропустили более 50% заседаний. Всего за это время состоялось 10 872 выступления общей продолжительностью почти 209 часов.
За год работы парламента пока меньше злостных прогульщиков, чем было в предыдущем созыве, говорится в исследовании общественной организации ОПОРА.
Кстати Кто пропустил больше всего голосований в Раде в июле: список депутатов
Кто больше всего прогуливал
За год работы большинство заседаний пропустили:
- Вадим Столар (Оппозиционная платформа – За жизнь) – 79,8%,
- Вадим Рабинович (Оппозиционная платформа – За жизнь) – 77,3%,
- Анжелика Лабунская (ВО "Батькивщина") – 70,1%,
- Дмитрий Шенцов (внефракционные) – 60,9%,
- Александр Дубинский ("Слуга народа") – 59,3%,
- Виктор Балога (группа "За будущее") – 50,6%.
В то же время менее 5% голосований пропустили 123 народных избранника, то есть 29%.
Кто больше всего пропускал заседания Рады
Кто больше всего говорил
За год состоялось 10 872 выступления общей продолжительностью почти 209 часов. Наибольшее количество выступлений на счету членов фракций "Слуга народа" – 2553, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 1954 и ВО "Батькивщина" – 1399.
Среди 351 народного депутата (за исключением спикера и вице-спикерив), больше всего в сессионном зале выступали:
- Нестор Шуфрич ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 7 часов 23 минуты (343 выступления),
- Наталья Королевская ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 6 часов 40 минут (251 выступление),
- Вадим Ивченко (ВО "Батькивщина") – 5 часов 16 минут (225),
- Александр Колтунович ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 4 часа 52 минуты (224),
- Алексей Гончаренко ("Европейская Солидарность") – 4 часа 46 минут (188),
- Ирина Геращенко ("Европейская Солидарность") – 4 часа 50 минут (187).
Кто больше всего выступал в Раде