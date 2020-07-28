За год работы Верховной Рады ІХ созыва лишь 6 нардепов пропустили более 50% заседаний. Всего за это время состоялось 10 872 выступления общей продолжительностью почти 209 часов.

За год работы парламента пока меньше злостных прогульщиков, чем было в предыдущем созыве, говорится в исследовании общественной организации ОПОРА.

Кстати Кто пропустил больше всего голосований в Раде в июле: список депутатов

Кто больше всего прогуливал

За год работы большинство заседаний пропустили:

Вадим Столар (Оппозиционная платформа – За жизнь) – 79,8%,

Вадим Рабинович (Оппозиционная платформа – За жизнь) – 77,3%,

Анжелика Лабунская (ВО "Батькивщина") – 70,1%,

Дмитрий Шенцов (внефракционные) – 60,9%,

Александр Дубинский ("Слуга народа") – 59,3%,

Виктор Балога (группа "За будущее") – 50,6%.

В то же время менее 5% голосований пропустили 123 народных избранника, то есть 29%.

Кто больше всего пропускал заседания Рады

Кто больше всего говорил

За год состоялось 10 872 выступления общей продолжительностью почти 209 часов. Наибольшее количество выступлений на счету членов фракций "Слуга народа" – 2553, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 1954 и ВО "Батькивщина" – 1399.

Среди 351 народного депутата (за исключением спикера и вице-спикерив), больше всего в сессионном зале выступали:

Нестор Шуфрич ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 7 часов 23 минуты (343 выступления),

Наталья Королевская ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 6 часов 40 минут (251 выступление),

Вадим Ивченко (ВО "Батькивщина") – 5 часов 16 минут (225),

Александр Колтунович ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 4 часа 52 минуты (224),

Алексей Гончаренко ("Европейская Солидарность") – 4 часа 46 минут (188),

Ирина Геращенко ("Европейская Солидарность") – 4 часа 50 минут (187).

Кто больше всего выступал в Раде

Заметим, что пока Верховная Рада находится на каникулах до начала сентября. В ближайшее время внеочередных заседаний не запланировано.