За рік роботи Верховної Ради ІХ скликання лише 6 нардепів пропустили понад 50% засідань. Загалом за цей час відбулося 10 872 виступи загальною тривалістю майже 209 годин.

За рік роботи парламенту поки менше злісних прогульників, аніж було у попередньому скликанні, мовиться у дослідженні громадської організації ОПОРА.

До речі Хто пропустив найбільше голосувань в Раді у липні: список депутатів

Хто найбільше прогулював

За рік роботи більшість засідань пропустили:

Вадим Столар (Опозиційна платформа – За життя) – 79,8%,

Вадим Рабінович (Опозиційна платформа – За життя) – 77,3%,

Анжеліка Лабунська (ВО "Батьківщина") – 70,1%,

Дмитро Шенцов (позафракційні) – 60,9%,

Олександр Дубінський ("Слуга народу") – 59,3%,

Віктор Балога (група "За майбутнє") – 50,6%.

В той же час менше 5% голосувань пропустили 123 народні обранці, тобто 29%.



Хто найбільше пропускав засідання Ради

Хто найбільше говорив

За рік відбулось 10 872 виступи загальною тривалістю майже 209 годин. Найбільша кількість виступів на рахунку членів фракцій "Слуга народу" – 2 553, "Опозиційна платформа – За життя" – 1 954 та ВО "Батьківщина" – 1 399.

Серед 351 народного депутата (за виключенням спікера та віцеспікерів), найбільше у сесійній залі виступали:

Нестор Шуфрич ("Опозиційна платформа – За життя") – 7 годин 23 хвилини (343 виступи),

Наталія Королевська ("Опозиційна платформа – За життя") – 6 годин 40 хвилин (251 виступ),

Вадим Івченко (ВО "Батьківщина") – 5 годин 16 хвилин (225),

Олександр Колтунович ("Опозиційна платформа – За життя") – 4 години 52 хвилини (224),

Олексій Гончаренко ("Європейська Солідарність") – 4 години 46 хвилин (188),

Ірина Геращенко ("Європейська Солідарність") – 4 години 50 хвилин (187).



Хто найбільше виступав у Раді