Хто пропустив найбільше голосувань в Раді у липні: список депутатів
Найменше в голосуваннях Верховної Ради за липень взяли участь депутати з з "Опозиційної платформи – За життя". Найбільше голосували нардепи зі "Слуги Народу".
"Опозиційна платформа – За життя" взяла участь у трохи більше ніж половині голосувань за місяць, йдеться в аналізі Комітету виборців.
Цікаво: До Верховної ради можуть пройти 4 партії: кого українці підтримали б на дострокових виборах
Як голосували депутати різних фракцій у липні:
- "Опозиційна платформа – За життя" – 53 % голосувань;
- "За майбутнє" – 61%;
- ВО "Батьківщина" – 71%;
- "Голос" – 72%;
- "Європейська солідарність" – 74%;
- група "Довіра" – 75%;
- "Слуга Народу" – 85%.
"Опозиційна платформа – За життя" – найбільші прогульники
Найменше голосували депутати з ОПЗЖ, вони взяли участь лише в 53% голосувань. Тобто, пропустили кожне друге голосування.
9 нардепів ОПЗЖ взяли участь всього в 10% голосувань:
- Сергій Ларін (0,32% голосувань);
- Тарас Козак (0,32%);
- Вадим Рабінович (1%);
- Вадим Столар (1%);
- Юрій Бойко (3%);
- Сергій Льовочкін (4%);
- Юлія Льовочкіна (5%);
- Олександр Фельдман (8%);
- Ігор Абрамович (9%).
"Слуги народу" голосували найбільше
Депутати "Слуги народу" голосували у 85%. Однак окремі нардепи все ж пропустили значну кількість голосувань:
- Олександр Дубінський взяв участь у 5% голосувань;
- Ігор Фріс – у 11%;
- Анастасія Ляшенко – у 29%;
- Сергій Нагорняк – у 30%;
- Ольга Василевська-Смаглюк – у 32%.