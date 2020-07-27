Найменше в голосуваннях Верховної Ради за липень взяли участь депутати з з "Опозиційної платформи – За життя". Найбільше голосували нардепи зі "Слуги Народу".

"Опозиційна платформа – За життя" взяла участь у трохи більше ніж половині голосувань за місяць, йдеться в аналізі Комітету виборців.

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Як голосували депутати різних фракцій у липні:

"Опозиційна платформа – За життя" – 53 % голосувань;

"За майбутнє" – 61%;

ВО "Батьківщина" – 71%;

"Голос" – 72%;

"Європейська солідарність" – 74%;

група "Довіра" – 75%;

"Слуга Народу" – 85%.

"Опозиційна платформа – За життя" – найбільші прогульники

Найменше голосували депутати з ОПЗЖ, вони взяли участь лише в 53% голосувань. Тобто, пропустили кожне друге голосування.

9 нардепів ОПЗЖ взяли участь всього в 10% голосувань:

Сергій Ларін (0,32% голосувань);

Тарас Козак (0,32%);

Вадим Рабінович (1%);

Вадим Столар (1%);

Юрій Бойко (3%);

Сергій Льовочкін (4%);

Юлія Льовочкіна (5%);

Олександр Фельдман (8%);

Ігор Абрамович (9%).

"Слуги народу" голосували найбільше

Депутати "Слуги народу" голосували у 85%. Однак окремі нардепи все ж пропустили значну кількість голосувань:

Олександр Дубінський взяв участь у 5% голосувань;

Ігор Фріс – у 11%;

Анастасія Ляшенко – у 29%;

Сергій Нагорняк – у 30%;

Ольга Василевська-Смаглюк – у 32%.

Зверніть увагу! Депутатам, які не беруть участь у голосуваннях, світять штрафи. Якщо нардеп впродовж календарного місяця протягом однієї чергової сесії парламенту без поважних причин не бере участі у понад 30% голосувань Ради або 50% засідань комітету, його позбавлять депутатських виплат і компенсацій.