Реже всего в голосованиях Верховной Рады за июль принимали участие депутаты из "оппозиционной платформы "За жизнь". Больше всего голосовали нардепы из "Слуги народа".

"Оппозиционная платформа "За жизнь" приняла участие в чуть более чем половине голосований за месяц, говорится в анализе Комитета избирателей.

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Как голосовали депутаты различных фракций в июле:

"Оппозиционная платформа "За жизнь" – 53% голосований;

"За будущее" – 61%;

ВО "Батькивщина" – 71%;

"Голос" – 72%;

"Европейская солидарность" – 74%;

группа "Доверие" – 75%;

"Слуга народа" – 85%.

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Меньше всех голосовали депутаты из ОПЗЖ, они приняли участие только в 53% голосований. То есть, пропустили каждое второе голосование.

9 нардепов ОПЗЖ приняли участие всего в 10% голосований:

Сергей Ларин (0,32% голосований)

Тарас Козак (0,32%);

Вадим Рабинович (1%);

Вадим Столар (1%);

Юрий Бойко (3%);

Сергей Левочкин (4%);

Юлия Левочкина (5%);

Александр Фельдман (8%);

Игорь Абрамович (9%).

"Слуги народа" голосовали больше всех

Депутаты "Слуги народа" голосовали в 85% случаев. Однако отдельные нардепы все же пропустили значительное количество голосований:

Александр Дубинский принял участие в 5% голосований;

Игорь Фрис – в 11%;

Анастасия Ляшенко – в 29%;

Сергей Нагорняк – в 30%;

Ольга Василевская-Смаглюк – в 32%.

Обратите внимание! Депутатам, которые не участвуют в голосованиях, светят штрафы. Если нардеп в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии парламента без уважительных причин не участвует в более 30% голосований Рады или 50% заседаний комитета, его лишат депутатских выплат и компенсаций.