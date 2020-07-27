Кто пропустил больше всего голосований в Раде в июле: список депутатов
Реже всего в голосованиях Верховной Рады за июль принимали участие депутаты из "оппозиционной платформы "За жизнь". Больше всего голосовали нардепы из "Слуги народа".
"Оппозиционная платформа "За жизнь" приняла участие в чуть более чем половине голосований за месяц, говорится в анализе Комитета избирателей.
Интересно: В Верховную Раду могут пройти 4 партии: кого украинцы поддержали бы на досрочных выборах
Как голосовали депутаты различных фракций в июле:
- "Оппозиционная платформа "За жизнь" – 53% голосований;
- "За будущее" – 61%;
- ВО "Батькивщина" – 71%;
- "Голос" – 72%;
- "Европейская солидарность" – 74%;
- группа "Доверие" – 75%;
- "Слуга народа" – 85%.
"Оппозиционная платформа "За жизнь" – самые злостные "прогульщики"
Меньше всех голосовали депутаты из ОПЗЖ, они приняли участие только в 53% голосований. То есть, пропустили каждое второе голосование.
9 нардепов ОПЗЖ приняли участие всего в 10% голосований:
- Сергей Ларин (0,32% голосований)
- Тарас Козак (0,32%);
- Вадим Рабинович (1%);
- Вадим Столар (1%);
- Юрий Бойко (3%);
- Сергей Левочкин (4%);
- Юлия Левочкина (5%);
- Александр Фельдман (8%);
- Игорь Абрамович (9%).
"Слуги народа" голосовали больше всех
Депутаты "Слуги народа" голосовали в 85% случаев. Однако отдельные нардепы все же пропустили значительное количество голосований:
- Александр Дубинский принял участие в 5% голосований;
- Игорь Фрис – в 11%;
- Анастасия Ляшенко – в 29%;
- Сергей Нагорняк – в 30%;
- Ольга Василевская-Смаглюк – в 32%.