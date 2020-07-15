В Раду точно прошли бы 4 партии: кого украинцы больше всего поддерживают сейчас
Если бы выборы в Верховную Раду проходили в июле, то в парламент имели бы шанс попасть 4 партии. Больше всего украинцев готовы отдать свои голоса за президентскую партию "Слуга народа". Однако в парламент не получила бы шанса пройти партия "Голос".
Соответствующие результаты исследования опубликовал центр Разумкова вместе с фондом "Деминициативы" имени Илька Кучерива, проведенного 3-9 июля.
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Какие партии прошли бы в парламент:
- "Слуга народа" – за нее готовы проголосовать 34% тех, кто определился и пойдет голосовать;
- "Оппозиционную платформу – За жизнь" поддерживают 19% избирателей;
- "Европейскую солидарность" – 15%;
- "Батькивщину" – 8% опрошенных.
Эти четыре партии смогли бы преодолеть необходимый 5-процентный барьер и попасть в парламент.
Какие партии не проходят в парламент
Другие политические силы не сумели бы пройти в Верховную Раду, ведь их поддерживает недостаточное количество опрошенных украинцев:
- "Сила и честь" Смешко могла бы получить 3,7% голосов избирателей;
- "Гражданская позиция" Гриценко – 2,8%;
- Радикальная партия Олега Ляшко – 2,2%
- "Свобода" – 2,2%
- "Голос" – 1,9%,
- "Украинская стратегия Гройсмана" – 1,6%.
Также украинцы высказались о том, кто же должен финансировать политические партии. Большинство опрошенных (54%) считают, что финансировать политсилы должны их лидеры партий; еще 40% считают, что это должны делать члены этих партий; а 33% говорят о финансировании со стороны сторонников партий. Лишь 16% поддерживают финансирование политсил из госбюджета, а 12% готовы сами приобщаться к финансированию партий.