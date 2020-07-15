Если бы выборы в Верховную Раду проходили в июле, то в парламент имели бы шанс попасть 4 партии. Больше всего украинцев готовы отдать свои голоса за президентскую партию "Слуга народа". Однако в парламент не получила бы шанса пройти партия "Голос".

Соответствующие результаты исследования опубликовал центр Разумкова вместе с фондом "Деминициативы" имени Илька Кучерива, проведенного 3-9 июля.

Важно Сколько украинцев проголосовали бы за Зеленского сегодня: свежий рейтинг

Какие партии прошли бы в парламент:

"Слуга народа" – за нее готовы проголосовать 34% тех, кто определился и пойдет голосовать;

"Оппозиционную платформу – За жизнь" поддерживают 19% избирателей;

"Европейскую солидарность" – 15%;

"Батькивщину" – 8% опрошенных.

Эти четыре партии смогли бы преодолеть необходимый 5-процентный барьер и попасть в парламент.

Какие партии не проходят в парламент

Другие политические силы не сумели бы пройти в Верховную Раду, ведь их поддерживает недостаточное количество опрошенных украинцев:

"Сила и честь" Смешко могла бы получить 3,7% голосов избирателей;

"Гражданская позиция" Гриценко – 2,8%;

Радикальная партия Олега Ляшко – 2,2%

"Свобода" – 2,2%

"Голос" – 1,9%,

"Украинская стратегия Гройсмана" – 1,6%.

Также украинцы высказались о том, кто же должен финансировать политические партии. Большинство опрошенных (54%) считают, что финансировать политсилы должны их лидеры партий; еще 40% считают, что это должны делать члены этих партий; а 33% говорят о финансировании со стороны сторонников партий. Лишь 16% поддерживают финансирование политсил из госбюджета, а 12% готовы сами приобщаться к финансированию партий.

Детали проведения исследования:

Аудитория: население Украины во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентует взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Метод опроса: интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Выборочная совокупность: 2022 респондента.

Сроки проведения: 3 – 9 июля 2020 года.