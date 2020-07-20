С высшим образованием и средним возрастом: в Украине составили портрет безработного
Госслужба занятости составила портрет украинского безработного. В большинстве случаев – это женщины, они имеют высшее образование и возраст – от 45 лет.
В Госслужбе занятости подсчитали, что по состоянию на 1 июля в них на учете находились почти 518 тысяч официально зарегистрированных безработных. Это те граждане, которые обратились, чтобы получить такой статус, передает пресс-служба центра.
Тем временем Безработица растет: более 3 тысяч граждан ежедневно становятся на учет в Госслужбу занятости
Следовательно, там составили портрет украинского безработного:
- Безработные в основном женщины, их среди зарегистрированных лиц – 58%, в то время, как среди мужчин – 42%.
- Диплом о высшем образовании есть у 50% зарегистрированных безработных, 33% – окончивших профессионально-техническое учебное заведение, а 17% – общеобразовательную школу.
- По возрастным группам 31% безработных – молодежь до 35 лет, 29% – от 35 до 44, 40% – свыше 45 лет.
- До увольнения 17% безработных работали в сфере торговли, 14% – в перерабатывающей промышленности, 13% – в госуправлении, обороне и соцстраховании, 9% – в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.
Портрет безработного / Инфографика 24 канала
Что о росте безработицы в Украине говорит власть
- Еще в начале апреля премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал создание полумиллиона рабочих мест в Украине.
- Таким образом в правительстве собирались бороться с кризисом, вызванным пандемией коронавируса и длительным карантином.
- Создать 500 тысяч рабочих мест для украинцев Шмыгаль собирался уже в мае, правда, своими достижениями в этом направлении он пока не хвастался.
- Недавно глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что если Кабмин не воплотит свой замысел в жизнь, то Украину ждет катастрофа.