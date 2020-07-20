Госслужба занятости составила портрет украинского безработного. В большинстве случаев – это женщины, они имеют высшее образование и возраст – от 45 лет.

В Госслужбе занятости подсчитали, что по состоянию на 1 июля в них на учете находились почти 518 тысяч официально зарегистрированных безработных. Это те граждане, которые обратились, чтобы получить такой статус, передает пресс-служба центра.

Тем временем Безработица растет: более 3 тысяч граждан ежедневно становятся на учет в Госслужбу занятости

Следовательно, там составили портрет украинского безработного:

Безработные в основном женщины, их среди зарегистрированных лиц – 58%, в то время, как среди мужчин – 42%.

Диплом о высшем образовании есть у 50% зарегистрированных безработных, 33% – окончивших профессионально-техническое учебное заведение, а 17% – общеобразовательную школу.

По возрастным группам 31% безработных – молодежь до 35 лет, 29% – от 35 до 44, 40% – свыше 45 лет.

До увольнения 17% безработных работали в сфере торговли, 14% – в перерабатывающей промышленности, 13% – в госуправлении, обороне и соцстраховании, 9% – в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.



Портрет безработного / Инфографика 24 канала

Обратите внимание! С начала действия карантина при содействии службы занятости удалось найти работу 174 тысячам украинцев, из них – 116 тысячам безработных. Лидером в трудоустройстве по виду экономической деятельности было сельское хозяйство – 54% от всех трудоустроенных, далее перерабатывающая промышленность – 13% и 11% – торговля.

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