Держслужба зайнятості склала портрет українського безробітного. У більшості випадків – це жінки, вони мають вищу освіту та вік – від 45 років.

У Держслужбі зайнятості підрахували, що станом на 1 липня в них на обліку перебували майже 518 тисяч офіційно зареєстрованих безробітних. Це ті громадяни, які звернулися, аби отримати такий статус, передає пресслужба центру.

Тим часом Безробіття зростає: понад 3 тисячі громадян щодня стають на облік у Держслужбу зайнятості

Відтак, там склали портрет українського безробітного:

Безробітні переважно жінки, їх серед зареєстрованих осіб – 58%, тим часом, як серед чоловіків – 42%.

Диплом про вищу освіту мали 50% зареєстрованих безробітних, 33% – закінчили професійно-технічний навчальний заклад, а 17% – загальноосвітню школу.

За віковими групами 31% безробітних – молодь до 35 років, 29% – від 35 до 44, 40% – понад 45 років.

До звільнення 17% безробітних працювали у сфері торгівлі, 14% – у переробній промисловості, 13% – у держуправлінні, обороні та соцстрахуванні, 9% – у сільському, лісовому та рибному господарстві.