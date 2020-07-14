Якщо уряд не створить робочі місця, Україну чекає катастрофа, – "слуга народу" Наталуха
У "Слузі народу" сподіваються, що уряд має детальний та конкретний план для створення пів мільйона нових робочих місць. Якщо ж ні, – то Україну чекає катастрофа.
У цьому впевнений нардеп від "Слуги народу" і голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".
Тим часом В Україні спостерігається критична ситуація з рівнем безробіття, – ЗМІ
Він зауважив, що сама ініціатива створення робочих місць під час кризи є правильною. Втім, важливо розуміти: чи є для її виконання чіткий план і реальна змога його реалізувати.
Мені хочеться вірити, що у команди уряду цей план є. З того, що я бачив – в мене він викликає певний скепсис. Але щиро сподіваюсь, це я щось не побачив чи не дочитав, і що уряд правий, бо інакше – нас просто чекає катастрофа,
– наголосив Наталуха.
У чому полягає головна проблема
На думку нардепа, у випадку, якщо робочі місця не будуть створені, – громадяни просто поїдуть з України "тільки-но відкриються кордони".
"І байдуже, на яку роботу, якщо вона хоча б забезпечить 500 –1000 доларів чи євро", – додав депутат.
Що цьому передувало:
- Прем’єр Денис Шмигаль ще на початку квітня анонсував створення пів мільйона робочих місць в Україні.
- Тоді, за його словами, в уряді був план, який щодня оновлювався і мав на меті допомогти Україні подолати кризу, спричинену пандемією коронавірусу.
- Створити 500 тисяч робочих місць для українців Шмигаль збирався вже в травні, щоправда, своїми досягненнями у цьому напрямку він поки не хизувався.