У "Слузі народу" сподіваються, що уряд має детальний та конкретний план для створення пів мільйона нових робочих місць. Якщо ж ні, – то Україну чекає катастрофа.

У цьому впевнений нардеп від "Слуги народу" і голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

Тим часом В Україні спостерігається критична ситуація з рівнем безробіття, – ЗМІ

Він зауважив, що сама ініціатива створення робочих місць під час кризи є правильною. Втім, важливо розуміти: чи є для її виконання чіткий план і реальна змога його реалізувати.

Мені хочеться вірити, що у команди уряду цей план є. З того, що я бачив – в мене він викликає певний скепсис. Але щиро сподіваюсь, це я щось не побачив чи не дочитав, і що уряд правий, бо інакше – нас просто чекає катастрофа,

– наголосив Наталуха.

У чому полягає головна проблема

На думку нардепа, у випадку, якщо робочі місця не будуть створені, – громадяни просто поїдуть з України "тільки-но відкриються кордони".

"І байдуже, на яку роботу, якщо вона хоча б забезпечить 500 –1000 доларів чи євро", – додав депутат.

Що цьому передувало: