Если правительство не создаст рабочие места, Украину ждет катастрофа, – "слуга народа" Наталуха
В "Слуге народа" надеются, что правительство имеет детальный и конкретный план для создания полумиллиона новых рабочих мест. Если же нет, то Украину ждет катастрофа.
В этом уверен нардеп от "Слуги народа" и глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".
Тем временем В Украине наблюдается критическая ситуация с уровнем безработицы, – СМИ
Он отметил, что сама инициатива создания рабочих мест во время кризиса является правильной. Впрочем, важно понимать: есть ли для ее выполнения четкий план и реальная возможность его реализовать.
Из того, что я видел – у меня он вызывает определенный скепсис. Но искренне надеюсь, это я что-то не увидел или не дочитал, и что правительство право, потому что иначе нас просто ждет катастрофа,
– подчеркнул Наталуха.
В чем заключается главная проблема
По мнению нардепа, в случае, если рабочие места не будут созданы, – граждане просто уедут из Украины "как только откроются границы".
"И неважно, на какую работу, если она хотя бы обеспечит 500 – 1000 долларов или евро", – добавил депутат.
Что этому предшествовало:
- Премьер Денис Шмыгаль еще в начале апреля анонсировал создание полумиллиона рабочих мест в Украине.
- Тогда, по его словам, у правительства был план, который ежедневно обновлялся и имел целью помочь Украине преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса.
- Создать 500 тысяч рабочих мест для украинцев Шмыгаль собирался уже в мае, правда, своими достижениями в этом направлении он пока не хвастался.