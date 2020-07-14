В "Слуге народа" надеются, что правительство имеет детальный и конкретный план для создания полумиллиона новых рабочих мест. Если же нет, то Украину ждет катастрофа.

В этом уверен нардеп от "Слуги народа" и глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

Тем временем В Украине наблюдается критическая ситуация с уровнем безработицы, – СМИ

Он отметил, что сама инициатива создания рабочих мест во время кризиса является правильной. Впрочем, важно понимать: есть ли для ее выполнения четкий план и реальная возможность его реализовать.

Из того, что я видел – у меня он вызывает определенный скепсис. Но искренне надеюсь, это я что-то не увидел или не дочитал, и что правительство право, потому что иначе нас просто ждет катастрофа,

– подчеркнул Наталуха.

В чем заключается главная проблема

По мнению нардепа, в случае, если рабочие места не будут созданы, – граждане просто уедут из Украины "как только откроются границы".

"И неважно, на какую работу, если она хотя бы обеспечит 500 – 1000 долларов или евро", – добавил депутат.

Что этому предшествовало: