Якби вибори до Верховної Ради проходили в липні, то в парламент мали б шанс потрапити 4 партії. Найбільше українців готові віддати свої голоси за президентську партію "Слуга народу". Однак у парламент не мала б шансу пройти партія "Голос".

Відповідні результати дослідження опублікував центр Разумкова разом із фондом "Демініціативи" імені Ілька Кучеріва, проведеного 3 – 9 липня.

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Які партії пройшли би до парламенту:

"Слуга народу" – за неї готові проголосувати 34% тих, хто визначився і піде голосувати

"Опозиційну платформу – За життя" підтримують 19% виборців;

"Європейську солідарність" – 15%;

"Батьківщину" – 8% опитаних.

Ці чотири партії змогли б подолати необхідний 5-відсотковий бар'єр і потрапити у парламент.

Які партії не проходять у парламент

Інші політичні сили не зуміли б пройти до Верховної Ради, адже їх підтримує недостатня кількість опитаних українців:

"Сила і честь" Смешка могла б отримати 3,7% голосів виборців;

"Громадянська позиція" Гриценка – 2,8%;

Радикальна партія Олега Ляшка – 2,2%

"Свобода" – 2,2%

"Голос" – 1,9%,

"Українська стратегія Гройсмана" – 1,6%.

Також українці висловилися про те, хто ж має фінансувати політичні партії. Більшість опитаних (54%) вважають, що фінансувати політсили мають їх лідери партій; ще 40% вважають, що це мають робити члени цих партій; а 33% говорять про фінансування з боку прихильників партій. Лише 16% підтримують фінансування політсил з Держбюджету, а 12% готові самі долучатися до фінансування партій.

Деталі проведення дослідження:

Аудиторія: населення України в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Метод опитування: інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.

Вибіркова сукупність: 2022 респонденти.

Терміни проведення: 3 – 9 липня 2020 року.