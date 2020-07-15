У Раду проходять 4 партії: кого українці найбільше підтримують зараз
Якби вибори до Верховної Ради проходили в липні, то в парламент мали б шанс потрапити 4 партії. Найбільше українців готові віддати свої голоси за президентську партію "Слуга народу". Однак у парламент не мала б шансу пройти партія "Голос".
Відповідні результати дослідження опублікував центр Разумкова разом із фондом "Демініціативи" імені Ілька Кучеріва, проведеного 3 – 9 липня.
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Які партії пройшли би до парламенту:
- "Слуга народу" – за неї готові проголосувати 34% тих, хто визначився і піде голосувати
- "Опозиційну платформу – За життя" підтримують 19% виборців;
- "Європейську солідарність" – 15%;
- "Батьківщину" – 8% опитаних.
Ці чотири партії змогли б подолати необхідний 5-відсотковий бар'єр і потрапити у парламент.
Які партії не проходять у парламент
Інші політичні сили не зуміли б пройти до Верховної Ради, адже їх підтримує недостатня кількість опитаних українців:
- "Сила і честь" Смешка могла б отримати 3,7% голосів виборців;
- "Громадянська позиція" Гриценка – 2,8%;
- Радикальна партія Олега Ляшка – 2,2%
- "Свобода" – 2,2%
- "Голос" – 1,9%,
- "Українська стратегія Гройсмана" – 1,6%.
Також українці висловилися про те, хто ж має фінансувати політичні партії. Більшість опитаних (54%) вважають, що фінансувати політсили мають їх лідери партій; ще 40% вважають, що це мають робити члени цих партій; а 33% говорять про фінансування з боку прихильників партій. Лише 16% підтримують фінансування політсил з Держбюджету, а 12% готові самі долучатися до фінансування партій.