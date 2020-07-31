Депутаты пророссийской политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь" в июле отличились как крупнейшие прогульщики работы в Верховной Раде. Отдельные депутаты за целый месяц работы приняли участие лишь в двух голосованиях.

Участие депутатов парламентских фракций и групп в голосованиях Верховной Рады в июле 2020 года проанализировал Комитет избирателей Украины.

Интересно Первый год работы Рады: кто из депутатов чаще всего голосовал "против фракции"

Депутаты каких фракций чаще всего прогуливали заседания:

"Слуга народа" – 73% посещений;

"Европейская солидарность" – 72%;

"Доверие" – 72%;

"Батькивщина" – 66%;

"Голос" – 63%;

"За будущее" – 59%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 57%.

Какие депутаты пропустили больше всего голосований:

Сергей Ларин (ОПЗЖ) – 0,32% голосований;

Тарас Козак (ОПЗЖ) – 0,32%;

Вадим Рабинович (ОПЗЖ) – 1%;

Вадим Столар (ОПЗЖ) – 1%;

Юрий Бойко (ОПЗЖ) – 3%;

Сергей Левочкин (ОПЗЖ) – 4%;

Юлия Левочкина (ОПЗЖ) – 5%;

Александр Дубинский ("Слуга народа") – 5%;

Александр Фельдман (ОПЗЖ) – 8%;

Игорь Абрамович (ОПЗЖ) – 9%.

К слову, в июле был только один депутат, который принял участие во всех 100% голосованиях. Это Александр Бакумов из "Слуги народа".