По два голосования за месяц: кто был самым активным прогульщиком в июле
Депутаты пророссийской политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь" в июле отличились как крупнейшие прогульщики работы в Верховной Раде. Отдельные депутаты за целый месяц работы приняли участие лишь в двух голосованиях.
Участие депутатов парламентских фракций и групп в голосованиях Верховной Рады в июле 2020 года проанализировал Комитет избирателей Украины.
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Депутаты каких фракций чаще всего прогуливали заседания:
- "Слуга народа" – 73% посещений;
- "Европейская солидарность" – 72%;
- "Доверие" – 72%;
- "Батькивщина" – 66%;
- "Голос" – 63%;
- "За будущее" – 59%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 57%.
Какие депутаты пропустили больше всего голосований:
- Сергей Ларин (ОПЗЖ) – 0,32% голосований;
- Тарас Козак (ОПЗЖ) – 0,32%;
- Вадим Рабинович (ОПЗЖ) – 1%;
- Вадим Столар (ОПЗЖ) – 1%;
- Юрий Бойко (ОПЗЖ) – 3%;
- Сергей Левочкин (ОПЗЖ) – 4%;
- Юлия Левочкина (ОПЗЖ) – 5%;
- Александр Дубинский ("Слуга народа") – 5%;
- Александр Фельдман (ОПЗЖ) – 8%;
- Игорь Абрамович (ОПЗЖ) – 9%.
К слову, в июле был только один депутат, который принял участие во всех 100% голосованиях. Это Александр Бакумов из "Слуги народа".