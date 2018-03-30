Известная итальянская автокомпания откажется от дизельных двигателей

В свежем выпуске программы "Авто24" – волна DieselGate зацепила и итальянско-американского гиганта – концерн Fiat Chrysler. И хотя на самом деле буря ненависти к дизелям бурлит больше вокруг немецких автопроизводителей и итальянские машины даже немного нарастили долю продаж дизельных.

Однако Fiat Chrysler отмечает, что лучшие времена моторов на тяжелом топливе прошли. Руководство концерна призналось, что к 2022 году планирует прекратить производство дизельных моторов, за исключением разве что коммерческой техники.

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Пока же турбодизелями оснащаются 20 моделей концерна – от маленьких Fiat до крупных Grand Cherokee и Maserati Quattroporte. В будущем дизельные моторы уступят место гибридным концепциям, электромоторам или же технологиям на водороде.

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