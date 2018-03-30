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4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Відома італійська автокомпанія відмовиться від дизельних двигунів

Авто24 353 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Авто24" – хвиля DieselGate зачепила і італійсько-американського гіганта – концерн Fiat Chrysler. І хоча насправді буря ненависті до дизелів вирує більше навколо німецьких автовиробників і італійські машини навіть трохи наростили долю дизельних продажів.

Проте Fiat Chrysler наголошує, що найкращі часи моторів на важкому паливі минули. Керівництво концерну зізналося, що до 2022 року планує припинити виробництво дизельних моторів, за виключенням хіба що комерційної техніки.

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Поки що ж турбодизелями оснащуються 20 моделей концерну від маленьких Fiat до великих Grand Cherokee та Maserati Quattroporte. В майбутньому дизельні мотори поступляться місцем гібридним концепціям, електромоторам або ж технологіям на водні.

Про новий електричний "шатл" п’ятого рівня автономності та новий седан BMW 8-series – дивіться у програмі.

Теги: Авто24 Авто 24 Fiat
Джерело: 24 Канал
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