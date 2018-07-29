Известная львовянка стала главой Украинского института книги

Общественный деятель и президент ОО "Форум издателей" Александра Коваль стала победителем конкурсного отбора на должность директора Украинского института книги.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского института книги в Facebook.

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"Александра Коваль – известный общественный деятель, основатель и президент ОО "Форум издателей", который организует один из самых масштабных литературных фестивалей в Восточной Европе. За нее, как новую руководительницу Института, проголосовала конкурсная комиссия после выступления всех кандидатов на заседании, которое прошло 26 июля 2018 года", – говорится в сообщении.



Коваль неоднократно отмечала, что созданный Институт книги должен заниматься продвижением украинской литературы на мировом рынке, организовывать резиденции и стипендии, основывать новые премии, проводить исследования и конференции для профессиональной аудитории.



В пресс-службе Министерства культуры Украины сообщили, что представляя свою программу, Александра Коваль акцентировала внимание на реформировании государственных программ "Украинская книга" и "Цифровая библиотека".



"Одним из своих первых шагов в должности она видит создание мотивированной профессиональной команды и создание экспертных групп по различным направлениям деятельности", – говорится в сообщении.

Кто такая Александра Коваль?Карьера Александры Коваль в сфере культуры началась в 1990 годах, она была заместителем главного редактора львовского издательства "Феникс". В 1992-1997 годах возглавляла издательство львовской областной организации Общества украинского языка имени Тараса Шевченко "Просвита". Первый "Форум издателей" Коваль организовала в 1994 году. В этом году во Львове состоится юбилейный 25-й "Форум издателей", темой которого станет "Рынок свободы".