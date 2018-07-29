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Відома львів'янка стала очільницею Українського інституту книги

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Очільниця Українського інституту книги
Очільниця Українського інституту книги / Фото з відкритих джерел

Громадська діячка та президент ГО "Форуму видавців" Олександра Коваль стала переможцем конкурсного добору на посаду директора Українського інституту книги.

Про це повідомляє прес-служба Українського інституту книги у Facebook.

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"Олександра Коваль – відома громадська діячка та засновниця і президентка ГО "Форум видавців", яка організовує один із наймасштабніших літературних фестивалів у Східній Європі. За неї, як нову очільницю Інституту, проголосувала конкурсна комісія після виступу всіх кандидатів на засіданні, яке відбулося 26 липня 2018 року", – йдеться у повідомлені.

Коваль неодноразово наголошувала на тому, що створений Інститут книги повинен опікуватися просуванням української літератури на світовому ринку, організовувати резиденції та стипендії, засновувати нові премії, проводити дослідження та конференції для професійної аудиторії.

У прес-службі Міністерства культури України повідомили, що представляючи свою програму, Олександра Коваль акцентувала увагу на реформуванні державних програм "Українська книга" та "Цифрова бібліотека".

"Одним із своїх перших кроків на посаді вона бачить створення вмотивованої фахової команди та створення експертних груп по різних напрямках діяльності", – йдеться у повідомлені.

Хто така Олександра Коваль? Кар'єра Олександри Коваль у сфері культури розпочалася у 1990 роках, вона була заступницею головного редактора львівського видавництва "Фенікс". У 1992-1997 роках очолювала видавництво львівської обласної організації Товариства української мови імені Тараса Шевченка "Просвіта". Перший "Форум видавців" Коваль організувала у 1994 році. Цьогоріч у Львові відбудеться ювілейний 25-й "Форум видавців", темою якого стане "Ринок свободи".

Теги: Новини України Література Книги
Джерело: 24 Канал
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