Известная львовская активистка Живко оказалась аферисткой и интриганткой

Журналисты выяснили резонансную информацию о Львовской общественной деятельнице и главе "Объединения добровольцев" Елене Живко. Женщина имеет прямое отношение к регулярным уличным акциям и недавним столкновениям во время заседания Львовского горсовета.

О 34-летней Елене Живко пишут как о профессиональном юристе с патриотическим мировоззрением и многолетним опытом адвоката-криминалиста. Журналисты ZAXID.NET провели собственное расследование и выяснили, что официальная биография активистки кардинально отличается от ее настоящей жизни. В этой истории есть все: от подделки диплома ради наживы до функционеров "Партии Регионов" и агентов иностранных спецслужб.

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Визовая афера

В частности, внимание журналистов привлекла ситуация с польскими визами, которая случилась в 2008 году. Тогда львовскому предпринимателю Ростиславу Жмых сообщили, что сотрудники его компании за период в течение 2007 – 2008 годов получили в консульстве Республики Польша аномально большое количество виз на выезд за границу. Говорилось об около 1500 виз, хотя в фирме Жмых работало несколько десятков человек. Ознакомившись с документами, предприниматель выяснил, что в заявлениях на получение виз фигурируют незнакомые ему лица, но их местом работы указаны компании Макуха – "Альянс Сервис Украина" и "Альянс Медиа Украина".

"Меня поразило количество выданных виз людям, которые прикидывались нашими работниками. Я начал выяснять, кто может быть причастен к этой ситуации. В пакетах документов на получение виз были справки с места работы с нашими печатями, а также официальные письма из ЛОГА. Мы сопоставили факты и догадались, что к схеме причастна Елена Живко", – рассказал Ростислав Макух.

Бизнесмен добавляет, что впоследствии на рабочем месте Елены Живко обнаружили документы с сотнями номеров паспортов, фамилий лиц и копий рекомендательных писем за 2007 – 2008 года. По его словам, после разоблачения женщина перестала появляться на работе, а он сам начал получать угрозы. Относительно этой ситуации Макух обращался в правоохранительные органы, однако реакции не было ни одной.

Фиктивные дипломы

После начала войны на Донбассе Живко стала известна как юрист-волонтер "Правого сектора" на Львовщине. Правда, ее взлет был бы невозможен без еще одной аферы – фальшивого диплома выпускницы юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Началось все в 2009 – 2012 годах. Тогда Живко удалось получить свидетельство на право занятия адвокатской деятельностью. Соответствующий документ 3 октября 2012 года выдал Совет адвокатов Львовской области. Однако на основании какого диплома Живко получила такое свидетельство, неизвестно.

Журналисты подали запросы как во Львовский национальный университет имени Ивана Франко, так и в Киевский имени Шевченко. Однако, никаких подтверждений, что студентка с таким именем училась в этих заведениях, не нашли.

Зато удалось выяснить, что Елена Александровна Живко 1985 года рождения в 2006 году вступила в совсем другое учебное заведение, а именно в частный Львовский институт МАУП. До 20 лет у нее было только среднее школьное образование.

В МАУП Живко изучала право, но успела проучиться всего два года. После разоблачения визовой аферы она перестала посещать занятия на третьем курсе, не заплатила за учебу и не сдала зимней сессии. Поэтому ее отчислили в 2009 году.

Впоследствии появилась информация, что она якобы в октябре 2002 года поступила на заочное обучение в Прикарпатский институт МАУП в Трускавце, где изучала таможенное и хозяйственное право. Живко закончила обучение в апреле 2007 года. В итоге она получила базовое высшее образование и диплом бакалавра.

Этот диплом с серией и номером КВ 33369300 Елене Живко выдали аж через год после окончания обучения – 5 мая 2008 года, а 13 октября 2008 года на основе этого документа ее зачислили на 5-й курс заочного обучения в Львовский институт МАУП, где 26 февраля 2010 года получила диплом специалиста.



Диплом бакалавра, который Елена Живко получила в МАУП

Правда, в архиве МАУП пока так и не нашли ни приказа о зачислении Елены Живко, ни решение Государственной экзаменационной комиссии по получению базового высшего образования. Также из архива учебного заведения во Львове исчезла информация об отчислении Елены Живко на третьем курсе, а также вся ее история обучения до 2008 года. В папке личных дел группы, в которой якобы училась Живко, сохранились документы.

Также журналисты выяснили, что Елену Живко внесли во внутреннюю электронную базу КНУ только в 2011 году. История ее обучения не прослеживается и никаких проплат за обучение она не вносила, хотя точно не училась на бюджете. Бюджетное место по заочной форме обучения юридического факультета в 2011 году было только одно и его занял другой студент.

Диплом выпускника 2017 года внесен в Единую государственную электронную базу по вопросам образования, а диплома с такой же серией и номером на имя Елены Живко там нет. Он фигурирует лишь во внутренней базе КНУ имени Шевченко. Подобная ситуация могла сложиться лишь в одном случае. Елена Живко на самом деле не училась в вузе, но каким-то способом получила диплом, номер которого незаконно внесли во внутреннюю базу университета. В государственной базе министерства образования этот номер оставался свободным вплоть до 2017 года, когда его присвоили реальном выпускнику.

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Диплом Елены Живко как выпускника юрфака КНУ имени Шевченко

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Еще одна афера

Получив липовый диплом в КНУ, Живко неправомерно получила свидетельство на право занятия адвокатской деятельностью. И дело не только в сфальсифицированном документе Об образовании. 5 июля 2012 года вступил в действие закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности". Среди прочего этот закон определяет, что адвокатом может быть лицо, имеющее полное высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее двух лет. В то же время стаж работы в отрасли права учитывается только после получение лицом полного высшего юридического образования.

При этом Елена Живко получила сфальсифицированный диплом о высшем образовании в 2011 году, а уже 3 октября 2012 года получила свидетельство адвоката. Сроки двух лет стажа работы в отрасли права не были соблюдены. Однако в Совете Адвокатов Львовской области на запросы журналистов тоже решили не отвечать, сохраняя по поводу Елены Живко гробовое молчание. Но сама Елена Живко не молчала. В общении с настоящими юристами она не раз вспоминала о своей учебе на юрфаке КНУ.

"Правый секто" и "Объединение добровольцев"

Интересно, что в организации "Объединение добровольцев" есть трое учредителей - Юрий Кузьма, Виталий Сергатюк и Елена Живко. Однако ни один из них не был добровольцем.

Кроме того, благодаря различным схемам и склонению на свою сторону политиков и активистов в апреле 2014 года Елена Живко оказалась среди соучредителей ГО "Правый сектор – Запад". Прошло меньше года, и в марте 2015 года львовский "Правый сектор" со скандалом раскололся. А впоследствии члены "Правого сектора" обвинили Елену Живко в хищении гуманитарной помощи. В частности, говорилось об автомобиле Dodge RAM 1500, который летом 2015 года украинские представители диаспоры Канады подарили на нужды добровольческого корпуса. Внедорожник должны были передать в АТО, однако его присвоила львовский волонтер, которая пользовалась машиной в собственных целях. Наконец бойцы "Правого сектора" отобрали автомобиль у водителя Елены Живко, а его самого избили.

Далее Живко должность координатора "государственнической инициативы Яроша" на Львовщине. В августе 2017 года она заявила, что складывает свои полномочия якобы из-за желания больше заниматься волонтерской деятельностью, а не перестройкой политической структуры. В "Правом секторе" и в "Государственной инициативе Яроша" убеждают, что настоящей причиной отстранения стали подозрения в присвоении гуманитарной помощи и других материальных ресурсов, которыми она распоряжалась как координатор ячейки.

После она начала сотрудничать с вчерашними врагами из "Развития общины", которых во времена борьбы за Госгеокадастр в 2015 году называла представителями криминалитета и не скупилась на эпитеты в отношении самого Игоря Кривецкого.

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Сегодня Елена Живко является частой гостьей на эфирах телеканалов НТА, что находится под контролем Игоря Кривецкого, и ZIK, владелец которого – бизнес-партнер Виктора Медведчука Тарас Козак.