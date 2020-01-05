Диплом факультету міжнародних відносин може коштувати 50 тисяч доларів, – розслідування

У Львові журналісти-розслідувачі викрили громадську активістку Олену Живко, яка підробила власні документи про вищу освіту, а також дізналися про систему фіктивних дипломів.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст Zaxid.net Андрій Дрозда. Він сказав, що справа справді резонансна. Розслідування, яке вони провели за місяць, викрило неймовірні пласти корупції, мафіозних домовленостей, які вразили.

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"Це явно не рівень львівських журналістів-розслідувачів копати далі. Без підтримки найвищого керівництва держави та керівників ми ради не дамо. Всі замітають сліди, тому треба швидко організуватися, щоб не дати змогу зловмисникам приховати ознаки злочину", – зазначив журналіст.

Ми знайшли інсайдерів в університетах, які надали нам інформацію. КНУ імені Шевченка приховував до останнього моменту, що у них є у внутрішній базі інформація про Олену Живко, яка насправді там ніколи не навчалася,

– заявив Дрозда.

Всі замітають сліди, тому треба швидко організуватися, щоб не дати змогу зловмисникам приховати ознаки злочину.

Як зазначив журналіст, існує спеціальна індустрія в цій сфері, яка продає дуже якісні підробки, включно з дипломними роботами та журналами відвідуваності в університетах.

Виявилося, що престижні ВНЗ нашої країни теж таким займаються. У нас є дані, що дипломи факультетів міжнародних відносин київських університетів можуть коштувати навіть 50 тисяч доларів. Людина може взагалі не з’являтися на заняття, але їй видадуть диплом магістра чи спеціаліста і підроблять всю звітність,

– розповів журналіст.

"Дипломи лінгвістичної спеціальності можуть коштувати 5-6тисяч євро. А надрукувати просто підроблений бланк, без закріплення у державних базах, буде коштувати близької одної тисячі доларів. Проте таку підробку можна дуже швидко виявити і спростувати", – додав Андрій Дрозда.

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Що відомо про розслідування

У соціальних мережах Олена Живко вказує, що у 2011 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за фахом юрист. Журналісти ZAXID.NET провели розслідування і виявили, що у відкритому реєстрі документів про освіту диплом ідентичний з документом Живко отримала інша людина, випускник цього університету.

А диплом Живко фігурує лише у внутрішній базі вишу. Журналісти з'ясували, що активістка купила собі підроблений документ через одну з фірм, які цим промишляють. А насправді ж, навчалася у приватному університеті у Львові, але була відрахована ще на третьому курсі.