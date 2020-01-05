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      Диплом факультету міжнародних відносин може коштувати 50 тисяч доларів, – розслідування

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      Ілюстративне фото / bsiuk.co.uk

      У Львові журналісти-розслідувачі викрили громадську активістку Олену Живко, яка підробила власні документи про вищу освіту, а також дізналися про систему фіктивних дипломів.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст Zaxid.net Андрій Дрозда. Він сказав, що справа справді резонансна. Розслідування, яке вони провели за місяць, викрило неймовірні пласти корупції, мафіозних домовленостей, які вразили.

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      "Це явно не рівень львівських журналістів-розслідувачів копати далі. Без підтримки найвищого керівництва держави та керівників ми ради не дамо. Всі замітають сліди, тому треба швидко організуватися, щоб не дати змогу зловмисникам приховати ознаки злочину", – зазначив журналіст.

      Ми знайшли інсайдерів в університетах, які надали нам інформацію. КНУ імені Шевченка приховував до останнього моменту, що у них є у внутрішній базі інформація про Олену Живко, яка насправді там ніколи не навчалася, 
      – заявив Дрозда.

      Всі замітають сліди, тому треба швидко організуватися, щоб не дати змогу зловмисникам приховати ознаки злочину.

      Як зазначив журналіст, існує спеціальна індустрія в цій сфері, яка продає дуже якісні підробки, включно з дипломними роботами та журналами відвідуваності в університетах.

      Виявилося, що престижні ВНЗ нашої країни теж таким займаються. У нас є дані, що дипломи факультетів міжнародних відносин київських університетів можуть коштувати навіть 50 тисяч доларів. Людина може взагалі не з’являтися на заняття, але їй видадуть диплом магістра чи спеціаліста і підроблять всю звітність, 
      – розповів журналіст.

      "Дипломи лінгвістичної спеціальності можуть коштувати 5-6тисяч євро. А надрукувати просто підроблений бланк, без закріплення у державних базах, буде коштувати близької одної тисячі доларів. Проте таку підробку можна дуже швидко виявити і спростувати", – додав Андрій Дрозда.

      Дивіться більше у відео:

      Що відомо про розслідування

      У соціальних мережах Олена Живко вказує, що у 2011 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за фахом юрист. Журналісти ZAXID.NET провели розслідування і виявили, що у відкритому реєстрі документів про освіту диплом ідентичний з документом Живко отримала інша людина, випускник цього університету.

      А диплом Живко фігурує лише у внутрішній базі вишу. Журналісти з'ясували, що активістка купила собі підроблений документ через одну з фірм, які цим промишляють. А насправді ж, навчалася у приватному університеті у Львові, але була відрахована ще на третьому курсі.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Корупція Студенти Освіта Освіта в Україні Вища освіта
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