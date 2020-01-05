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      Диплом факультета международных отношений может стоить 50 тысяч долларов, – расследование

      61 Читати новину українською
      Иллюстративное фото / bsiuk.co.uk

      Во Львове журналисты-расследователи разоблачили общественную активистку Елену Живко, которая подделала собственные документы о высшем образовании, а также узнали о системе фиктивных дипломов.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал журналист Zaxid.net Андрей Дрозда. Он сказал, что дело действительно резонансное. Расследование, которое они провели за месяц, разоблачило невероятные пласты коррупции, мафиозных договоренностей, которые поразили.

      Читайте также: Больше автономии и денег: в Украине изменят принцип финансирования высшего образования

      "Это явно не уровень львовских журналистов-расследователей копать дальше. Без поддержки высшего руководства государства и руководителей мы совета не дадим. Все заметают следы, поэтому надо быстро организоваться, чтобы не дать возможность злоумышленникам скрыть признаки преступления", – отметил журналист.

      Мы нашли инсайдеров в университетах, которые предоставили нам информацию. КНУ имени Шевченко скрывал до последнего момента, что у них есть во внутренней базе информация о Елене Живко, которая на самом деле там никогда не училась,
      – заявил Дрозда.

      Как отметил журналист, существует специальная индустрия в этой сфере, которая продает очень качественные подделки, включая дипломные работы и журналы посещаемости в университетах.

      Оказалось, что престижные ВУЗы нашей страны тоже таким занимаются. У нас есть данные, что дипломы факультетов международных отношений киевских университетов могут стоить даже 50 тысяч долларов. Человек может вообще не появляться на занятия, но ему выдадут диплом магистра или специалиста и подделают всю отчетность,
      – рассказал журналист.

      "Дипломы лингвистической специальности могут стоить 5-6тысяч евро. А напечатать просто поддельный бланк, без закрепления в государственных базах, будет стоить около одной тысячи долларов. Однако такую подделку можно очень быстро выявить и опровергнуть", – добавил Андрей Дрозда.

      Смотрите больше в видео:

      Что известно о расследовании

      В социальных сетях Елена Живко указывает, что в 2011 году закончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности юрист. Журналисты ZAXID.NET провели расследование и обнаружили, что в открытом реестре документов об образовании диплом, идентичный документу Живко, получила другой человек, выпускник этого университета.

      А диплом Живко фигурирует только во внутренней базе вуза. Журналисты выяснили, что активистка купила себе поддельный документ через одну из фирм, которые этим промышляют. А на самом же деле училась в частном университете во Львове, но была отчислена еще на третьем курсе.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Образование в Украине Учеба Студенты Коррупция Высшее образование
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