Диплом факультета международных отношений может стоить 50 тысяч долларов, – расследование

Во Львове журналисты-расследователи разоблачили общественную активистку Елену Живко, которая подделала собственные документы о высшем образовании, а также узнали о системе фиктивных дипломов.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал журналист Zaxid.net Андрей Дрозда. Он сказал, что дело действительно резонансное. Расследование, которое они провели за месяц, разоблачило невероятные пласты коррупции, мафиозных договоренностей, которые поразили.

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"Это явно не уровень львовских журналистов-расследователей копать дальше. Без поддержки высшего руководства государства и руководителей мы совета не дадим. Все заметают следы, поэтому надо быстро организоваться, чтобы не дать возможность злоумышленникам скрыть признаки преступления", – отметил журналист.

Мы нашли инсайдеров в университетах, которые предоставили нам информацию. КНУ имени Шевченко скрывал до последнего момента, что у них есть во внутренней базе информация о Елене Живко, которая на самом деле там никогда не училась,

– заявил Дрозда.

Как отметил журналист, существует специальная индустрия в этой сфере, которая продает очень качественные подделки, включая дипломные работы и журналы посещаемости в университетах.

Оказалось, что престижные ВУЗы нашей страны тоже таким занимаются. У нас есть данные, что дипломы факультетов международных отношений киевских университетов могут стоить даже 50 тысяч долларов. Человек может вообще не появляться на занятия, но ему выдадут диплом магистра или специалиста и подделают всю отчетность,

– рассказал журналист.

"Дипломы лингвистической специальности могут стоить 5-6тысяч евро. А напечатать просто поддельный бланк, без закрепления в государственных базах, будет стоить около одной тысячи долларов. Однако такую подделку можно очень быстро выявить и опровергнуть", – добавил Андрей Дрозда.

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Что известно о расследовании

В социальных сетях Елена Живко указывает, что в 2011 году закончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности юрист. Журналисты ZAXID.NET провели расследование и обнаружили, что в открытом реестре документов об образовании диплом, идентичный документу Живко, получила другой человек, выпускник этого университета.

А диплом Живко фигурирует только во внутренней базе вуза. Журналисты выяснили, что активистка купила себе поддельный документ через одну из фирм, которые этим промышляют. А на самом же деле училась в частном университете во Львове, но была отчислена еще на третьем курсе.