Отмечается, что Международный суд ООН призвал Россию быть готовой к мерам пресечения в рамках спора с Украиной.

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Международный суд, главный судебный орган ООН, проведет публичные слушания по делу об обвинениях в геноциде в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него (Украина против России) в понедельник 7 и во вторник 8 марта 2022 года во Дворце мира в Гааге,

– говорится в сообщении.

В связи с пандемией COVID-19 слушания пройдут в гибридном формате. Представители сторон по делу будут участвовать лично или через видеосвязь.

Иск Украины против России

27 февраля Украина официально направила против России иск в Международный суд ООН в Гааге.

Наша страна требует наказать Кремль за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что атаки российских оккупационных войск на города и села Украины заслуживают привлечения к Международному трибуналу, а преступные действия – лишения права голоса в Совбезе ООН.

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