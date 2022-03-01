Зазначаються, що Міжнародний суд ООН закликав Росію бути готовою до запобіжних заходів у рамках суперечки з Україною.

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Міжнародний суд, головний судовий орган ООН, проведе публічні слухання у справі щодо звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти Росії) у понеділок 7 та у вівторок 8 березня 2022 року у Палаці миру в Гаазі,

– йдеться у повідомлення.

У зв’язку з пандемією COVID-19 слухання пройдуть у гібридному форматі. Представники сторін у справі будуть брати участь особисто або через відеозв’язок.

Позов України проти Росії

27 лютого Україна офіційно направила проти Росії позов до Міжнародного суду ООН у Гаазі.

Наша країна вимагає покарати Кремль за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що атаки російських окупаційних військ на міста та селища України заслуговують на притягнення до Міжнародного трибуналу, а злочинні дії – на позбавлення права голосу в Раді безпеки ООН.

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