Зазначаються, що Міжнародний суд ООН закликав Росію бути готовою до запобіжних заходів у рамках суперечки з Україною.
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Міжнародний суд, головний судовий орган ООН, проведе публічні слухання у справі щодо звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти Росії) у понеділок 7 та у вівторок 8 березня 2022 року у Палаці миру в Гаазі,
– йдеться у повідомлення.
У зв’язку з пандемією COVID-19 слухання пройдуть у гібридному форматі. Представники сторін у справі будуть брати участь особисто або через відеозв’язок.
Позов України проти Росії
- 27 лютого Україна офіційно направила проти Росії позов до Міжнародного суду ООН у Гаазі.
- Наша країна вимагає покарати Кремль за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що атаки російських окупаційних військ на міста та селища України заслуговують на притягнення до Міжнародного трибуналу, а злочинні дії – на позбавлення права голосу в Раді безпеки ООН.
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