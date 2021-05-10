СМИ выяснили, куда могло направляться судно без опознавательных знаков с оружием России на борту
Крейсер ВМС США в Аравийском море 9 мая задержал судно без опознавательных знаков. Неизвестный корабль с российским оружием на борту, вероятно, направлялся в Йемен.
Источник:Aljazeera
Американские военные конфисковали противотанковые ракеты страны-агрессора, а также китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы. Сейчас все оружие находится под охраной до дальнейшей утилизации.
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Соединенные Штаты начали расследование, но пока официально не разглашают информацию о пункте отправления. Экипаж уже допросили и отпустили.
В то же время отмечается, что ассортимент оружия похож на тот, который ранее американские войска и их союзники уже перехватывали в этом регионе.
Тогда все они направлялись к хуситам в Йемене, которые с 2015 года борются с военной коалицией под руководством Саудовской Аравии за контроль страны.
Что известно о задержании судна
Задержание произошло в северной части Аравийского моря. На судне без опознавательных знаков находилась крупная партия оружия.
Среди изъятого оружия:
- десятки российских противотанковых управляемых ракет;
- тысячи китайских штурмовых винтовок;
- сотни пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов;
- оптические прицелы.
Задержали судно с партией российского оружия / Фото из твиттера Пятого флота ВМС США
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