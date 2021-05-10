Крейсер ВМС США в Аравийском море 9 мая задержал судно без опознавательных знаков. Неизвестный корабль с российским оружием на борту, вероятно, направлялся в Йемен.

Американские военные конфисковали противотанковые ракеты страны-агрессора, а также китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы. Сейчас все оружие находится под охраной до дальнейшей утилизации.

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Соединенные Штаты начали расследование, но пока официально не разглашают информацию о пункте отправления. Экипаж уже допросили и отпустили.

В то же время отмечается, что ассортимент оружия похож на тот, который ранее американские войска и их союзники уже перехватывали в этом регионе.

Тогда все они направлялись к хуситам в Йемене, которые с 2015 года борются с военной коалицией под руководством Саудовской Аравии за контроль страны.

Что известно о задержании судна

Задержание произошло в северной части Аравийского моря. На судне без опознавательных знаков находилась крупная партия оружия.

Среди изъятого оружия:

десятки российских противотанковых управляемых ракет;

тысячи китайских штурмовых винтовок;

сотни пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов;

оптические прицелы.

Задержали судно с партией российского оружия / Фото из твиттера Пятого флота ВМС США