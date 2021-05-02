Проверка боеготовности: Пентагон в мае запустит межконтинентальную баллистическую ракету
Министерство обороны США на днях проверит боеготовность своего оружия ядерного сдерживания. В планах – провести очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Источник:"Интерфакс-Украина"
Отмечается, что Пентагон направил международное сообщение, в котором сообщается о закрытии района для полетов гражданской авиации над Тихим океаном (NOTAM).
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Детали запуска ракеты
Пуск МБР Minuteman III планируют осуществить 5 – 6 мая с авиабазы Ванденберг в Калифорнии с полигона на атолле Кваджалейн (Маршалловы острова, центральная часть Тихого океана). Дальность полета ракеты составит 7,77 тысячи километров.
Последний пуск межконтинентальной баллистической ракеты с невооруженной главной частью осуществили 23 февраля 2021 года. Тогда она пролетела 6,76 тысячи километров и успешно поразила заданную цель на полигоне возле атолла Кваджалейн.
Американские МБР Minuteman III: что известно
- Minuteman III с дальностью действия 12 тысяч километров – единственная межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.
- Сейчас Соединенные Штаты имеют 400 таких ракет, каждая из которых способна нести до трех ядерных боеголовок.
- Эти МБР несут боевое дежурство в шахтных пусковых установках в позиционных районах вблизи авиабаз Малстром в штате Монтана, Уоррен в штате Вайоминг и Майнот в штате Северная Дакота.
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