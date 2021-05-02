Министерство обороны США на днях проверит боеготовность своего оружия ядерного сдерживания. В планах – провести очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Отмечается, что Пентагон направил международное сообщение, в котором сообщается о закрытии района для полетов гражданской авиации над Тихим океаном (NOTAM).

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Детали запуска ракеты

Пуск МБР Minuteman III планируют осуществить 5 – 6 мая с авиабазы ​​Ванденберг в Калифорнии с полигона на атолле Кваджалейн (Маршалловы острова, центральная часть Тихого океана). Дальность полета ракеты составит 7,77 тысячи километров.

Последний пуск межконтинентальной баллистической ракеты с невооруженной главной частью осуществили 23 февраля 2021 года. Тогда она пролетела 6,76 тысячи километров и успешно поразила заданную цель на полигоне возле атолла Кваджалейн.

Обратите внимание! Соединенные Штаты ежегодно около 4 раз проводят такие пуски своих МБР.

Американские МБР Minuteman III: что известно