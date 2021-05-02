Міністерство оборони США днями перевірить боєготовність своєї зброї ядерного стримування. У планах – провести черговий випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III.

Зазначається, що Пентагон надіслав міжнародне сповіщення, в якому повідомляється про закриття району для польотів цивільної авіації над Тихим океаном (NOTAM).

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Деталі запуску ракети

Пуск МБР Minuteman III планують здійснити 5 – 6 травня з авіабази Ванденберг у Каліфорнії з полігону на атолі Кваджалейн (Маршаллові острови, центральна частина Тихого океану). Дальність польоту ракети складе 7,77 тисячі кілометрів.

Останній пуск міжконтинентальної балістичної ракети із неозброєною головною частиною здійснили 23 лютого 2021 року. Тоді вона пролетіла 6,76 тисячі кілометрів та успішно вразила задану ціль на полігоні поблизу атола Кваджалейн.

Зверніть увагу! Сполучені Штати щороку близько 4 разів проводять такі пуски своїх МБР.

Американські МБР Minuteman III: що відомо