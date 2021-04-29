Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не прагнуть до ескалації напруженості з Росією. Однак, за його словами, агресивні дії Кремля матимуть наслідки.

Президент США зазначив, що чітко висловив свою позицію Путіну. Про це йдеться у тексті промови Джо Байдена для виступу перед Конгресом.

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Я прямо і пропорційно відповів на втручання Росії у наші вибори і кібератаки на наш уряд і бізнес – вони зробили і те, і інше, і я відповів,

– сказав глава Штатів.

Водночас він звернув увагу на те, що "Вашингтон і Москва все ж можуть співпрацювати, коли це відповідає взаємним інтересам обох країн".

За його словами, мовиться про продовження на п'ять років російсько-американського договору про заходи щодо подальшого скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

Нагадаємо, під час останньої телефонною розмови Джо Байден запропонував Путіну зустрітися у третій країні. Окрім питань двосторонніх відносин країн, мають обговорити й Україну.

Зверніть увагу! За кілька днів після розмови Джо Байден підписав нові санкції проти Росії.

Того ж дня він заявив, що дії Кремля становлять нетипову та надзвичайну загрозу національній безпеці США.

Через це очільник Білого дому оголосив надзвичайну ситуацію у сфері нацбезпеки.

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