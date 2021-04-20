Незабаром може відбутися перша особиста зустріч президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена та очільника Росії Володимира Путіна. Вони можуть побачитись у Європі.

Зустріч ініціював Байден під час останньої телефонної розмови з очільником Кремля. Окрім питань двосторонніх відносин країн, мають обговорити й Україну.

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"Я чітко дав зрозуміти Путіну, що США непохитно підтримують наших союзників та партнерів в Європі. Також висловив занепокоєння щодо накопичення російських військових на кордоні України та в окупованому Криму. Я наполегливо закликав їх утриматися від будь-яких військових дій", – заявив Байден.

Які країни можуть стати майданчиком для зустрічі

Наразі вже 3 країни запропонували майданчик для зустрічі президентів:

Фінляндія;

Австрія;

Швейцарія.

Вони не є членами Організації Північноатлантичного договору та наголошують на своєму нейтралітеті у відносинах між Москвою та Вашингтоном.

Ми вже контактуємо з американською та російською сторонами, якщо ця зустріч дійсно відбудеться. Ми традиційно маємо гарні відносини зі Сходом,

– зазначив канцлер Австрії Себастьян Курц.

Чи говоритимуть про Україну

Наразі жодних деталей немає. Кремль не підтвердив, чи хоче Путін цієї зустрічі. Однак про її можливість свідчить готовність очільника Кремля взяти участь у кліматичному саміті, який ініціював Білий дім.

До речі! Захід відбудеться 22 квітня 2021 року в онлайн-форматі.

Експерти ж кажуть, що зустріч Байдена з Путіним буде точно позитивним сигналом для України. Адже, на думку Іллі Куси, лише один дзвінок Байдена Путіну "охолодив гарячі голови" у Кремлі та зменшив загрозу для України.

Деталі ймовірної зустрічі Байдена та Путіна: дивіться сюжет 24 каналу

"Цей телефон дзвінок був безпосередньо пов'язаний з тим, що відбувалося. Його цілі були: деескалація, трохи заспокоїти нерви і запропонувати Путіну зустрітися та вийти, як сказав Байден, на стабільні та передбачувані відносини з Росією", – сказав Куса.

США не хочуть об'єднання Росії та Китаю

Утім США наразі не вважають Росію найбільшою загрозою для своєї країни. Більше проблем для Штатів створює Китай. Малоймовірно, що американці захочуть кардинально псувати відносини з Москвою та штовхати її у бік Пекіну.

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Тож розмова Байдена з Путіним може означати початок чергового "перезавантаження" відносин між країнами. А Україна – буде на другому плані.

Переслідуючи свої національні інтереси та для забезпечення безпеки в європейському регіоні, США можуть піти на певні компроміси у відносинах з Росією. А це означає, що Україна може опинитися в епіцентрі геополітичних бажань Кремля.